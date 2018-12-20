Госдума приняла закон об установке "умных" счетчиков электроэнергии во всех домах

С 1 июля 2020 года в частных и многоквартирных домах в России по мере выхода из строя старых счетчиков на электроэнергию появятся новые, "умные" приборы учета.

Ответственность за их установку и обслуживание возьмут на себя энергосбытовые компании и сетевые организации. "Умный" счетчик сам будет следить за тем, сколько электроэнергии вы расходуете, дистанционно передавать об этом данные в компанию, а в случае если потребитель хронически не платит по счетам, - ограничивать подачу электроэнергии. Это позволит переложить ответственность за неуплату на непосредственного нарушителя, а не раскладывать сумму чужого долга на всех потребителей через тариф. А те, кто не получит в срок новый прибор учета, будет иметь право вообще не платить за электроэнергию.

Закон, который вводит в России понятие "интеллектуальная система учета электроэнергии (мощности)" и обязанность поставщика ресурса обеспечить потребителя приборами учета нового поколения, 19 декабря был принят в третьем чтении Госдумой и в пятницу будет рассмотрен в Совете Федерации.

Ставить счетчики и вести учет потребления на промышленных предприятиях и в частных домах будут "Россети", при этом стоимость прибора и работ компания окупит экономией за счет внедрения "умного" учета, которая составит до 30 процентов. Эти средства компания сможет сохранить у себя в течение десяти лет.

Установкой счетчиков в многоквартирных домах займутся гарантирующие поставщики электроэнергии. Они заложат свои траты в тариф, однако опасаться переплат не стоит: закон в любом случае ограничивает совокупный коммунальный платеж уровнем инфляции, а так как заложенная в тариф стоимость будет растянута на длительном временном промежутке, для конечного потребителя плата будет незаметной, заверяли ранее в минэнерго.

"Умный" учет позволит каждому платить только за себя

Появятся новые счетчики в домах и квартирах не сразу, а по мере выхода из строя старых приборов учета или пока не наступит срок поверки прибора. У потребителя останется только одна обязанность (помимо оплаты счетов) - допустить электриков к установке и обслуживанию прибора. Если вдруг окажется, что счетчик, например, работает с перебоями, передает неверную информацию о потреблении или вовсе этого не делает, значит, он сломан или минимально необходимый набор функций не позволяет ему вести "умный" учет, как того требует закон. В этом случае потребителя могут вовсе освободить от оплаты счетов за электроэнергию вплоть до момента, пока компания не установит новый прибор учета.

"Умный" счетчик может стоить до 12 тысяч рублей, однако цена тех, которые будут устанавливать компании, окончательно прояснится после того, как правительство примет постановление с минимальными требованиями к таким приборам учета. Кроме умения считывать информацию о потреблении, передаче об этом данных, а также возможности дистанционного ограничения подачи ресурса, "умный" счетчик, вероятно, оборудуют сигнализатором о взломе или неисправности. "Скорее всего, требования будут устанавливать исходя из принципов минимизации расходов, связанных с закупками, установкой и эксплуатацией этих приборов, а также с учетом возможностей инфраструктуры, которой располагают участники рынка", - говорит партнер юридической компании "НАФКО-Консультанты " Павел Иккерт.

Сейчас используется около 300 видов счетчиков разных поколений и производителей, не отвечающих минимальным функциональным требованиям интеллектуальной системы учета. Интегрировать их в единую систему невозможно, подчеркивает глава "Россетей" Павел Ливинский. По его словам, менее десяти процентов счетчиков по всей России удовлетворяют современным требованиям. Для сравнения: Евросоюз уже к 2020 году ставит целью оборудовать удаленным сбором данных более 80 процентов точек учета.

Принятие закона об интеллектуальных системах учета электроэнергии - первый шаг в создании общей системы. Уже есть протокольное поручение вице-премьера Дмитрия Козака профильным ведомствам проработать вопрос внедрения аналогичных "умных" счетчиков газа. Также стоит рассмотреть возможность распространения их применения и в иных сферах ЖКХ, например, в тепло- и водоснабжении, считают в Комитете Госдумы по энергетике. Глава комитета Павел Завальный рассчитывает, что аналогичный законопроект об интеллектуальных системах учета газа будет разработан в течение 2019 года. "Только так можно решить проблемы неэффективного потребления энергоресурсов в стране, повысить платежную дисциплину и восстановить социальную справедливость в том смысле, что каждый должен платить только за себя", - заключает он.