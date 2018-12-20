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20.12.2018 12:43
Рубрика: Общество

Гражданам ДНР и ЛНР продлят срок пребывания в России до 180 дней

Текст: Михаил Фалалеев
Министерство внутренних дел России предложило увеличить срок временного пребывания в России гражданам ДНР и ЛНР до 180 дней. Проект такого постановления внесли в правительство и уже согласовали с заинтересованными федеральными органами.
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

В МВД считают, что такая мера поможет русскоязычным соотечественникам, проживающим в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, облегчить свое положение. Ведь многие не только лишились средств к существованию и жилья, но и оказались под угрозой гибели.

По действующему законодательству иностранец, прибывший в Россию в безвизовом порядке, вправе находиться в нашей стране не более 90 суток непрерывно. Затем он обязан выехать из России и въехать вновь.

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Теперь для людей, оказавшихся в так называемой зоне АТО, порядок пребывания в России еще более упростится. Более того, президент России пообещал облегчить и получение украинцами российского гражданства. И это, несмотря на запрет Украиной на въезд на свою территорию для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Украинские власти опасаются, что приехавшие россияне отправятся воевать.

Кстати, высококвалифицированные заграничные специалисты тоже смогут получить при желании российское гражданство в упрощенном, то есть ускоренном режиме.

Сейчас по федеральному закону "О гражданстве Российской Федерации", стать гражданином России в упрощенном порядке могут иностранцы, работающие в нашей стране не менее трех лет со дня обращения о получении российского паспорта. И только при условии, что профессия этого иностранца включена в утвержденный список специальностей, дающих право на получение гражданства России по упрощенной процедуре.

МВД предложило сократить срок трудовой деятельности соискателя с трех лет до одного года и пересматривать перечень особо востребованных профессий, специальностей и должностей не реже одного раза в три года, что позволит более оперативно реагировать на потребности рынка труда.

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Напомним, глава государства Владимир Путин не раз говорил о необходимости упрощения процедуры получения российского гражданства, прежде всего для наших соотечественников. "Я глубоко убежден в том, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства", - сказал президент.

По его словам, "должны быть приняты серьезные кардинальные меры с учетом, конечно, интересов граждан Российской Федерации, проживающих в тех или иных регионах, и имея в виду ситуацию на рынке труда".

Президент поручил многим ведомствам представить предложения по упрощенному порядку приема в гражданство РФ отдельных категорий лиц, профессионализм которых востребован российской экономикой. То есть, речь идет об обновлении списка особо востребованных специальностей. Понятно, что дворники, маляры и штукатуры в этот список вряд ли войдут.

Общество Соцсфера Миграция Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Отношения России и Украины
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