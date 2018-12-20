Новости

На Сахалине самолет вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации 05:20
Япония решила возобновить коммерческий промысел китов 05:07
Албания выслала двух диппредставителей Ирана 05:02
На стадионах Катара к ЧМ-2022 появится уникальное покрытие 04:51
Возобновлено паромное сообщение между Сахалином и материком 04:23
Информация о дронах на ВПП парализовала работу аэропорта в Лондоне 04:03
Генпрокуратура Бразилии обвинила президента Мишела Темера в коррупции 03:50
Британский МИД отреагировал на слова Трампа о победе над террористами 03:20
Неизвестные распылили газ в лагере для мигрантов в Мексике 02:51
Суд США назначил канадцу 40 лет тюрьмы за подготовку серии терактов 02:40
Часть экипажа перешла с МКС на "Союз МС-09" и закрыла люки 02:37
Песков рассказал об отсутствии у Путина мобильного телефона 02:01
В Бельгии загорелось химическое предприятие 01:59
Несовершеннолетний нарушитель напал на полицейского в Москве 01:47
Видео: Редчайший лимузин Volvo возит товары на рынок под Киевом 01:34
Мексика разработала новую программу миграционной политики 01:22
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России 00:54
МИД Китая выступил против милитаризации космического пространства 00:32
Косачев: США призывают Украину к военной провокации в Керченском проливе 00:26
Названы регионы, где лучше развиты сети газетных киосков 19.12.2018
Вышел первый трейлер третьего "Хеллбоя" 19.12.2018
Власти Москвы нашли способ спасти хлебозавод "Черкизово" 19.12.2018
Петров и Боширов внесены в санкционный список США 19.12.2018
Минфин США исключит "Русал" из санкционного списка 19.12.2018
Не плативший зарплаты работникам глава "Черкизово" признал вину 19.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 05:07
Рубрика: В мире

Япония решила возобновить коммерческий промысел китов

Фото: AP Photo/Maxi Jonas Фото: AP Photo/Maxi Jonas
Фото: AP Photo/Maxi Jonas

Правительство Японии приняло решение выйти из Международной комиссии по промыслу китов, где преобладают сторонники полного прекращения охоты на них, и возобновить коммерческую добычу этих млекопитающих.

Официально о таком шаге Токио может объявить уже на следующей неделе, сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на официальные источники. Чтобы избежать международных конфликтов, связанных с таким решением, Япония не будет заниматься промыслом китов в водах Антарктики, а будет вести его только в своей эксклюзивной экономической зоне, пишет ТАСС. Сейчас у берегов Антарктиды находится японская флотилия из пяти специализированных судов, которая намерена добыть более 330 китов.

Фото: depositphotos.com
У берегов Чукотки объявился редкий японский кит

В 1986 году, в соответствии с международным мораторием, Япония прекратила коммерческую охоту на китов. Позже добычу частично возобновили, мотивируя это необходимостью изучения путей миграции, рациона и прочих факторов, связанных с морскими млекопитающими. При этом мясо китов продается в японских ресторанах и супермаркетах, что вызывает у противников промысла китов сомнения в научном характере деятельности Токио.

В 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Японии свернуть ее китобойную программу. В ответ Токио заявил, что продолжит промысел, но сократит число забиваемых китов на две трети. Этот проект был отвергнут Международной комиссией по промыслу китов, а Токио в ответ намекнул, что может выйти из этой организации.

Сейчас, по данным Японии, 48 членов Международной комиссии (в первую очередь Австралия и Бразилия) выступают против китобойного промысла. Однако к его возобновлению склоняется, по подcчетам  Kyodo, 41 страна, входящая в эту организацию, включая Японию и Норвегию.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об отсутствии у Путина мобильного телефона
МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив
В ГИБДД прокомментировали идею проверять знание ПДД при обмене прав
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400