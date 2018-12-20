Япония решила возобновить коммерческий промысел китов

Правительство Японии приняло решение выйти из Международной комиссии по промыслу китов, где преобладают сторонники полного прекращения охоты на них, и возобновить коммерческую добычу этих млекопитающих.

Официально о таком шаге Токио может объявить уже на следующей неделе, сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на официальные источники. Чтобы избежать международных конфликтов, связанных с таким решением, Япония не будет заниматься промыслом китов в водах Антарктики, а будет вести его только в своей эксклюзивной экономической зоне, пишет ТАСС. Сейчас у берегов Антарктиды находится японская флотилия из пяти специализированных судов, которая намерена добыть более 330 китов.

В 1986 году, в соответствии с международным мораторием, Япония прекратила коммерческую охоту на китов. Позже добычу частично возобновили, мотивируя это необходимостью изучения путей миграции, рациона и прочих факторов, связанных с морскими млекопитающими. При этом мясо китов продается в японских ресторанах и супермаркетах, что вызывает у противников промысла китов сомнения в научном характере деятельности Токио.

В 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Японии свернуть ее китобойную программу. В ответ Токио заявил, что продолжит промысел, но сократит число забиваемых китов на две трети. Этот проект был отвергнут Международной комиссией по промыслу китов, а Токио в ответ намекнул, что может выйти из этой организации.

Сейчас, по данным Японии, 48 членов Международной комиссии (в первую очередь Австралия и Бразилия) выступают против китобойного промысла. Однако к его возобновлению склоняется, по подcчетам Kyodo, 41 страна, входящая в эту организацию, включая Японию и Норвегию.