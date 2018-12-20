Игра в классику: новая линия часов Cartier Libre

Презентация новой женской коллекции часов Cartier Libre в рамках SIHH, Международного салона высокого часового искусства, каждый год становится значимым событием для гостей и участников мероприятия. В январе дом Cartier везет на SIHH-2019 очередную коллекцию: две эллипсовидные модели Baignoire в серебряном и золотом цветах, экстравагантные Tank Chinoise Red Watch в форме вытянутого прямоугольника, и графичные Diagonale Watch с перекрещивающимися диагональными линиями. Как обычно, все дебютанты представляют собой интерпретацию классических моделей и выпущены ограниченным тиражом от 50 до 100 экземпляров.