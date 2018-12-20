Инвестиции в нефтегазохимические проекты недостаточны

Российские компании наращивают объем инвестиций в проекты переработки нефти и газа. Однако, несмотря на наличие дешевого сырья, внедрение новых технологий и модернизацию предприятий, наша страна пока не смогла стать главным мировым центром производства и поставок продукции нефтегазохимии, уступая лидерство США и азиатским государствам.

Согласно экспертным данным, в этом году рост общего объема инвестиций ведущих игроков нефтегазового рынка РФ превысит 8 процентов и составит более 4 триллионов рублей. Однако эти средства в основном планируется направить на СПГ-проекты.

Между тем уровень инвестиций непосредственно в модернизацию НПЗ не вполне коррелируется с динамикой роста того объема инвестиций, который был достигнут за последнее время, считает аналитик Московских нефтегазовых конференций Светлана Курятова. Для сравнения, в 2017 году в "ЛУКОЙЛе" уровень инвестиций в переработку составил 60 миллиардов при общем объеме инвестиций в 511 миллиардов рублей. "Роснефть" из 922 миллиардов инвестиционных рублей направила на переработку 87. В целом с 2011 по 2017 год на модернизацию НПЗ было направлено свыше 1,3 триллиона инвестиций. При этом по итогам прошлого года объем производства бензина стандарта Евро-5 вырос в РФ всего на 0,3, а дизтоплива - на 2,2 процента.

Основным фактором, негативно повлиявшим на формирование рынка переработки углеводородного сырья, стала его волатильность. И даже не столько резкое изменение цен на продукцию переработки, осложняющее долгосрочное инвестпланирование, сколько потребности отрасли в связи с изменением технологических циклов. Так, например, опыт работы ведущего предприятия отрасли "Газпром нефтехим Салават" показывает, как частое изменение сырьевой базы предприятия влияло на его модернизационные потребности.

Изначально на этой площадке предполагалось получать искусственное жидкое топливо за счет переработки угля. Однако затем уголь заменили на мазут, а с открытием башкирских нефтяных месторождений, на нефть. Но и ее впоследствии заменили на западно-сибирскую. А с интеграцией в систему "Газпрома", как напомнил гендиректор "Газпром нефтехим Салават" Айрат Каримов, предприятие постепенно перешло на царичанскую нефть и газовый конденсат, что стало очередным вызовом для сложившегося технологически-сырьевого уклада и потребовало немалых затрат.

Кроме того, как ранее пояснил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, сегодня на эффективность работы отрасли влияют слабые логистические связи между ключевыми предприятиями. Преодолеть эти препятствия и снизить стоимость производства, по его мнению, поможет кооперация государственных инфраструктурных компаний с нефтегазохимическими предприятиями в рамках специальных промышленных кластеров. Один из них уже формируется в Ханты-Мансийском автономном округе. Здесь, например, инвестиции компаний ТЭК в повышение уровня использования попутного газа до 2020 года превысят 10 миллиардов рублей. По данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, уменьшению процента сжигания попутного газа способствовал ряд мер регионального правительства, в частности, льгота по налогу на имущество организаций, осуществляющих разделение и извлечение фракций из ПНГ.

Основным фактором, негативно повлиявшим на формирование рынка переработки углеводородного сырья, стала его волатильность

На федеральном уровне так же предпринимаются меры поддержки развития отрасли. Так, с 2019 года должны заработать льготы для нефтеперерабатывающих заводов. "Есть единые правила для всех и в соответствии с этими формулами и будет распределяться обратный акциз, то есть субсидирование нефтепереработки. С учетом того, что макроэкономика меняется, мы моделируем действие закона, смотрим, насколько эффективно он мог бы работать и достаточно ли этого, чтобы поддержать переработку на том уровне, как в действующей налоговой системе", - рассказал замминистра энергетики. По его мнению, в перспективе ближайших 20 лет развитие технологий в добыче приведет к ужесточению конкуренции на рынке нефти.

"Это значит, что для сохранения доходности необходимо создавать дополнительную стоимость. В этом смысле именно нефтехимия может стать хорошей точкой опоры", - считает он. В будущем важным сырьем для российской нефтехимии может стать нафта, сжиженные углеводородные газы (СУГ), а также этан, ресурс по которому может достигать 6-7 миллионов тонн. По расчетам ведомства, потенциально вся отрасль может привлечь до 40 миллиардов долларов инвестиций и создать около 10 тысяч рабочих мест, в то время как ее производство может принести до 10 миллиардов долларов доходов для инвесторов.

В сфере газопереработки перспектива роста связана со строительством крупнейшего в России Амурского газоперерабатывающего завода в рамках проекта компании "Газпром". В проект по итогам 2018 года будет инвестировано 89 миллиардов рублей - завод станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием переработки природного газа. Он рассматривается как важное звено технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сюда же будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые "Газпром" создает в рамках Восточной газовой программы.

В сфере нефтепереработки "Роснефть" планирует с 2018 года и на ближайшую перспективу ввод более 25 установок, в основном это гидроочистка и гидрокрекинг. Сроки реализации программы модернизации в компании рассчитаны до 2027 года. Таким образом, достаточно большой объем работ позволяет рассчитывать на прорывные достижения российской отрасли, у которой есть все шансы достичь мирового лидерства на глобальных рынках.