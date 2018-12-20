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20.12.2018 21:00
Рубрика: Экономика

Пустились на перегонку

Инвестиции в нефтегазохимические проекты недостаточны
Текст: Оксана Зозуля
Российская газета - Спецвыпуск №7751 (288)
Российские компании наращивают объем инвестиций в проекты переработки нефти и газа. Однако, несмотря на наличие дешевого сырья, внедрение новых технологий и модернизацию предприятий, наша страна пока не смогла стать главным мировым центром производства и поставок продукции нефтегазохимии, уступая лидерство США и азиатским государствам.
Строящийся в Тобольске завод "ЗапСибНефтехим" станет одним из крупнейших в России. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Строящийся в Тобольске завод "ЗапСибНефтехим" станет одним из крупнейших в России. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Строящийся в Тобольске завод "ЗапСибНефтехим" станет одним из крупнейших в России. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Согласно экспертным данным, в этом году рост общего объема инвестиций ведущих игроков нефтегазового рынка РФ превысит 8 процентов и составит более 4 триллионов рублей. Однако эти средства в основном планируется направить на СПГ-проекты.

Между тем уровень инвестиций непосредственно в модернизацию НПЗ не вполне коррелируется с динамикой роста того объема инвестиций, который был достигнут за последнее время, считает аналитик Московских нефтегазовых конференций Светлана Курятова. Для сравнения, в 2017 году в "ЛУКОЙЛе" уровень инвестиций в переработку составил 60 миллиардов при общем объеме инвестиций в 511 миллиардов рублей. "Роснефть" из 922 миллиардов инвестиционных рублей направила на переработку 87. В целом с 2011 по 2017 год на модернизацию НПЗ было направлено свыше 1,3 триллиона инвестиций. При этом по итогам прошлого года объем производства бензина стандарта Евро-5 вырос в РФ всего на 0,3, а дизтоплива - на 2,2 процента.

Основным фактором, негативно повлиявшим на формирование рынка переработки углеводородного сырья, стала его волатильность. И даже не столько резкое изменение цен на продукцию переработки, осложняющее долгосрочное инвестпланирование, сколько потребности отрасли в связи с изменением технологических циклов. Так, например, опыт работы ведущего предприятия отрасли "Газпром нефтехим Салават" показывает, как частое изменение сырьевой базы предприятия влияло на его модернизационные потребности.

Фото: Depositphotos.com
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Изначально на этой площадке предполагалось получать искусственное жидкое топливо за счет переработки угля. Однако затем уголь заменили на мазут, а с открытием башкирских нефтяных месторождений, на нефть. Но и ее впоследствии заменили на западно-сибирскую. А с интеграцией в систему "Газпрома", как напомнил гендиректор "Газпром нефтехим Салават" Айрат Каримов, предприятие постепенно перешло на царичанскую нефть и газовый конденсат, что стало очередным вызовом для сложившегося технологически-сырьевого уклада и потребовало немалых затрат.

Кроме того, как ранее пояснил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, сегодня на эффективность работы отрасли влияют слабые логистические связи между ключевыми предприятиями. Преодолеть эти препятствия и снизить стоимость производства, по его мнению, поможет кооперация государственных инфраструктурных компаний с нефтегазохимическими предприятиями в рамках специальных промышленных кластеров. Один из них уже формируется в Ханты-Мансийском автономном округе. Здесь, например, инвестиции компаний ТЭК в повышение уровня использования попутного газа до 2020 года превысят 10 миллиардов рублей. По данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, уменьшению процента сжигания попутного газа способствовал ряд мер регионального правительства, в частности, льгота по налогу на имущество организаций, осуществляющих разделение и извлечение фракций из ПНГ.

Основным фактором, негативно повлиявшим на формирование рынка переработки углеводородного сырья, стала его волатильность

На федеральном уровне так же предпринимаются меры поддержки развития отрасли. Так, с 2019 года должны заработать льготы для нефтеперерабатывающих заводов. "Есть единые правила для всех и в соответствии с этими формулами и будет распределяться обратный акциз, то есть субсидирование нефтепереработки. С учетом того, что макроэкономика меняется, мы моделируем действие закона, смотрим, насколько эффективно он мог бы работать и достаточно ли этого, чтобы поддержать переработку на том уровне, как в действующей налоговой системе", - рассказал замминистра энергетики. По его мнению, в перспективе ближайших 20 лет развитие технологий в добыче приведет к ужесточению конкуренции на рынке нефти.

"Это значит, что для сохранения доходности необходимо создавать дополнительную стоимость. В этом смысле именно нефтехимия может стать хорошей точкой опоры", - считает он. В будущем важным сырьем для российской нефтехимии может стать нафта, сжиженные углеводородные газы (СУГ), а также этан, ресурс по которому может достигать 6-7 миллионов тонн. По расчетам ведомства, потенциально вся отрасль может привлечь до 40 миллиардов долларов инвестиций и создать около 10 тысяч рабочих мест, в то время как ее производство может принести до 10 миллиардов долларов доходов для инвесторов.

В Москве подвели итоги 2018 года для нефтегазовой отрасли

В сфере газопереработки перспектива роста связана со строительством крупнейшего в России Амурского газоперерабатывающего завода в рамках проекта компании "Газпром". В проект по итогам 2018 года будет инвестировано 89 миллиардов рублей - завод станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием переработки природного газа. Он рассматривается как важное звено технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сюда же будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые "Газпром" создает в рамках Восточной газовой программы.

В сфере нефтепереработки "Роснефть" планирует с 2018 года и на ближайшую перспективу ввод более 25 установок, в основном это гидроочистка и гидрокрекинг. Сроки реализации программы модернизации в компании рассчитаны до 2027 года. Таким образом, достаточно большой объем работ позволяет рассчитывать на прорывные достижения российской отрасли, у которой есть все шансы достичь мирового лидерства на глобальных рынках.

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