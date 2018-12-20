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20.12.2018 16:50
Рубрика: В мире

Иран назвал Албанию жертвой заговора из-за высылки дипломатов

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Власти Албании стали жертвой организованного Вашингтоном и Тель-Авивом заговора, когда приняли решение о высылке из страны двух иранских дипломатов. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

"Албания оказалась жертвой реализуемого США, Израилем и рядом террористических группировок сценария неподобающего отношения к нашим дипломатам", -  говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства ИРИ.

Албания выслала двух диппредставителей Ирана

Касеми подчеркнул, что подобные демарши преследуют цель навредить отношениям Ирана с Европой, в то время как Тегеран всегда уважал суверенитет Албании.

"Призываем албанское правительство защищать свою независимость, суверенитет и безопасность, не позволяя другим влиять на отношения с Ираном ради достижения специфических политических целей",- отметил иранский дипломат.

Накануне Тирана объявила о высылке из страны двух дипломатов Исламской Республики, которых обвинили в попытках "подорвать национальную безопасность" Албании. По данным албанских СМИ, иранцы подозреваются в причастности к подготовке в ноябре 2016 года теракта против сборной Израиля по футболу в албанском Шкодере. Тогда должен был пройти отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2018 года между сборными Албании и Израиля.

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