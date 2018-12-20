Южная Корея обнародовала новую стратегию госбезопасности

Правительство Южной Кореи обнародовало "Стратегию государственной безопасности правительства Мун Чжэ Ина". В этом документе определены основные цели и приоритеты развития Республики Корея в сфере дипломатии, объединения и обороны при президенте Муне.

В качестве главных целей выделены мирное решение ядерной проблемы КНДР, установление постоянного мира на Корейском полуострове, содействие укреплению мира и процветанию Северо-Восточной Азии и всего мира в целом, усиление обороноспособности через "ответственную оборонную политику", реализация "сбалансированной дипломатии сотрудничества", гарантия безопасности граждан, а также соблюдение прав человека.

В предисловии документа процитированы слова президента РК Мун Чжэ Ина, который подчеркнул, что отныне Корея будет реализовывать более активную политику в области "безопасности, создающей мир".

Эксперты же обратили внимание, что цель по официальному объявлению прекращения войны на Корейском полуострове будет решаться на ранних этапах ядерного разоружения КНДР, тогда как заключения мирного договора Сеул будет добиваться тогда, когда процесс денуклеаризции Северной Кореи выйдет на завершающую стадию.