Йоханнес Бё: Фуркад практически сломал карьеру мне и Шипулину

Прославленный французский биатлонист Мартен Фуркад практически сломал карьеру нынешнему лидеру Кубка мира норвежцу Йоханнесу Бе и россиянину Антону Шипулину. Об этом заявил сам Бе-младший.

- Смешно звучит, но можно сказать, что Фуркад практически сломал карьеру мне, Шипулину, - приводит его слова "Матч ТВ". Он пояснил, что выигрывавший Большой хрустальный глобус семь сезонов подряд француз "поднял биатлон на другой уровень".

- Мартен мог бы выиграть раз или два, а потом позволить победить мне, Антону - и все были бы счастливы, - пошутил Бе.

В текущем розыгрыше Кубка мира у норвежца 248 очков, у француза - 191. Поэтому Йоханнес Бе рассчитывает провести Рождество "в майке лидера".

- Очень рад, что у меня есть Мартен. Я ужасно расстроюсь, если Мартен закончит карьеру раньше, чем я его обыграю в Кубке мира, - заключил норвежский биатлонист.