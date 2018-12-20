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20.12.2018 13:24
Рубрика: Власть

Кабмин проверит работу компаний - недропользователей

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство намерено разобраться, какие компании не в силах заниматься разработкой месторождений полезных ископаемых по объективным причинам, а кто просто не желает работать. В результате могут появиться меры для прекращения действия целого ряда уже выданных лицензий.
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Кабинет министров на заседании рассмотрел проект стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, подготовленный министерством природных ресурсов и экологии. Документ предусматривает проведение инвентаризации инвентаризации уже открытых и поиск новых месторождений, чтобы точно представлять объемы запасов, эффективно планировать их добычу, исходя из потребностей экономики. Часть месторождений, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, истощается по естественным причинам, а многие данные получены еще в советский период и просто устарели.

"Геологическое изучение недр должно расширяться, в том числе за счет применения современных технологий, научных методик и подготовки большего числа специалистов геологического профиля", - подчеркнул председатель правительства. Кабинет министров намерен использовать экономическую модель стимулирования, особенно для освоения новых месторождений, где отсутствует инфраструктура, месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Поддержку федерального бюджета получат геологоразведочные работы ранних стадий, а также предполагается создание особых налоговых режимов для привлечения частных инвестиций в проведение таких работ.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"В результате выполнения стратегии будет усовершенствовано и законодательство о недрах, и регулирование недропользования, создан единый геологический фонд информации о недрах, выстроена современная система прогнозирования и поиска новых месторождений", - озвучил Медведев ожидания.

Реализация прописанных в документе мероприятий должна сформировать благоприятные условия для привлечения новых инвестиций, внедрения новых технологий для переработки, а также ввести в промышленный оборот месторождения, которые сегодня простаивают.

Премьер попросил главу минприроды отдельно доложить о результатах аудита "спящих" лицензий. Это разрешения на разработку месторождений, обязательства по которым компании просили отсрочить - перенести начало добычи на более поздний срок. Глава правительства признает, что отсутствие транспортной и другой инфраструктуры, климатические условия, свойства самих запасов могут усложнить и затянуть разработку месторождений. Но для государства как собственника недр такая отсрочка невыгодна, потому что добыча - это инвестиции, налоги, рабочие места.

- Для правительства необходимо разобраться, кто столкнулся с объективными трудностями, а кто просто не хочет или не может вкладываться по иным причинам, не желает работать, - заявил Дмитрий Медведев, - и какие меры нужно принять, чтобы лицензии получали только эффективные недропользователи и, скажем прямо, какие меры необходимо предпринять, чтобы прекратить действие целого ряда ранее выданных лицензий.

Стратегию правительство одобрило, а минприроды и Роснедрам кабмин поручил провести инвентаризацию лицензий, выданных в отношении не введенных в эксплуатацию участков недр, на предмет выполнения лицензионных условий.

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