Как выбрать новогоднюю елку и продлить ей жизнь

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Валентик на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал, как можно дольше сохранить деревце, а потом еще и высадить его весной в грунт.

Иван Владимирович, какую елку на новогодние праздники ставите вы?

Иван Валентик: По-разному получается. Бывало, ставили живую елочку в кадке, в этот раз предпочли искусственную. Каждый выбирает то, что ему нравится. Безусловно, живое дерево - это особый аромат и настроение, поэтому, даже если ставится искусственная елка, лучше хотя бы украсить живыми веточками стол, потому что это здорово и полезно.

У нашей семьи был разный опыт с новогодними елками - ставили и русскую ель, которая осыпалась за неделю, так и не дожив до Нового года. Ставили сосну, она самая долговечная, но выглядит не так богато и пушисто, как хотелось бы. Самые красивые и стойкие деревья из того, что мы видели, везут из Дании. Но что мешает России, лесной державе, выращивать такие же красивые и долговечные новогодние деревья?

Иван Валентик: Ничего не мешает, и санкций по этой теме нет. Думаю, что все эволюционным путем произойдет и наши производители заменят импортных поставщиков. Это дело небыстрое, требуются годы селекции. Знаю, что сегодня во многих российских питомниках выращивают очень красивые ели, сам видел хорошие результаты, например, в прошлом году в Кабардино-Балкарии, Адыгее, в регионах Сибири и Дальнего Востока - там развиваются питомники. Уверен, что уже в этом году мы увидим на елочных базарах качественные деревья в кадках российского производства и с каждым годом их будет больше.

А что грозит за незаконную рубку?

Иван Валентик: Предусмотрены административная и уголовная ответственность. Наказание варьируется в зависимости от тяжести последствий - от 5 тысяч рублей до миллиона и уголовной статьи. Штраф в 5 тысяч рублей предусмотрен за незаконную рубку средней елки. Но, если вы срубите две-три даже маленькие елки, то можете попасть под статью 260-ю Уголовного кодекса. Не советую рисковать хотя бы потому, что гражданин, решивший добыть елку самостоятельно, может не знать, что он попал на особо охраняемую природную территорию федерального значения, и вырубка даже маленькой елочки в этом случае может привести к миллионному штрафу и тюрьме.

Как выбрать хорошую елку и что сделать, чтобы она простояла дольше?

Иван Валентик: Самое главное - внешний вид. Ствол елочки должен быть стройным. Хвоя должна быть зеленой, не осыпаться. Потрогайте, почувствуйте смолу на пальцах, запах. Елочка должна источать фитонциды, они уничтожают патогенные микробы, укрепляют иммунитет обитателей дома. Поэтому елка в доме - это отличный способ сохранить бодрость духа и хорошее самочувствие в новогодние праздники.

Лучше поставить деревце в кадку с землей, в крайнем случае в емкость с водой. Если вы ставите елочку к батарее, надо либо уменьшить тепло от нее, либо выключить радиатор вовсе, потому что климат в наших квартирах во время отопительного сезона соответствует полупустыне, а это стрессовое состояние для елки.

Если вы купили елку в кадке, то после новогодних праздников она какое-то время может постоять на балконе, а весной попробуйте высадить ее в грунт. У меня был успешный опыт пересадки новогодних елок, которые я покупал в кадках, потом отстаивал их на балконе, перевозил на дачу и высаживал. И это были российские елки. А вот, кстати, импортные елки специально выращивают в тепличных комплексах. Пересадить их в грунт в России уже нельзя.

Иван Валентик предпочитает наряжать натуральные елки.