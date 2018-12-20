Какая материальная помощь положена одинокому многодетному отцу

Одинокие отцы, так же как и матери-одиночки, имеют право на поддержку государства. Фото: depositphotos.com

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Пишет вам отец двоих детей. Жена у меня умерла 14 августа, остались дети 5 лет (будет 1 февраля) и 1 годик (исполнится 31 декабря). Все это время я не могу добиться, где можно оформить пособие по уходу за детьми. Я не работаю. Сижу дома с детьми. Меня интересует, какие пособия должны выплачивать детям до 1,5 года и вообще какие выплаты положены детям?

С уважением, Алексей, Курская область

Алексей, очень вам сочувствуем. В вашей ситуации вы имеете право на получение нескольких видов государственных пособий и выплат.

1. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года

Для работающих граждан это пособие выплачивается в размере 40 процентов среднего заработка. За получением пособия необходимо обратиться к работодателю.

Для тех, кто не работает, пособие выплачивается в фиксированном размере:

3142,33 рубля по уходу за первым ребенком;

6284,65 рубля по уходу за вторым ребенком и последующими детьми.

Если вы не работаете, чтобы оформить пособие, нужно обратиться в орган соцзащиты населения по месту жительства.

2. Ежемесячные выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка

Этот вид пособия назначается семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Это пособие равно размеру регионального прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления. Пособие выплачивается, пока ребенку не исполнится 1,5 года. За получением выплаты на первого ребенка следует обращаться в орган соцзащиты населения либо в Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг (МФЦ), за выплатой на второго ребенка (она производится из средств материнского капитала) - в Пенсионный фонд России или МФЦ.

3. Региональные меры соцподдержки

Регионы вправе предусматривать собственные меры поддержки семей с детьми. В каждом регионе - свой перечень мер. Информацию должны дать в органе социальной защиты населения по месту жительства.

4. Пенсия по потере кормильца

Со стороны Пенсионного фонда в вашем случае должны быть предоставлены две выплаты: пенсия по потере кормильца и материнский капитал.

Пенсия по потере кормильца прежде всего положена обоим детям. Для этого вам необходимо обратиться в ближайшее управление или клиентскую службу ПФР либо в МФЦ. Понадобятся: паспорт, свидетельства о рождении детей, свидетельство о смерти супруги и ее трудовая книжка.

Пенсия детям будет назначена со дня смерти мамы, если оформить ее в течение года. Если позже, то за двенадцать месяцев до дня обращения за ней.

Отец также имеет право на пенсию по потере кормильца, если ему придется оставить работу и взять уход за детьми на себя.

5. Материнский капитал

Любой семье, в которой двое детей, положен материнский капитал. Если ранее он уже был оформлен, право распоряжаться средствами просто перейдет к отцу. Если же сертификат на материнский капитал еще не получен, отцу необходимо обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ с тем же набором документов, что и для оформления пенсии по потере кормильца.