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20.12.2018 12:55
Рубрика: Власть

Особы одаренные

Какие подарки получат чиновники к Новому году
Текст: Ольга Бухарова, Надежда Толстоухова
В 2019 году чиновникам, возможно, запретят получать любые подарки, кроме канцелярских мелочей и цветов. Проект поправок об этом правительство внесло в Госдуму.
В следующем году госслужащим можно будет принести в подарок разве что цветы и канцелярские мелочи. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС В следующем году госслужащим можно будет принести в подарок разве что цветы и канцелярские мелочи. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
В следующем году госслужащим можно будет принести в подарок разве что цветы и канцелярские мелочи. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

По закону чиновники имеют право оставить при себе полученные на протокольных мероприятиях подарки не дороже трех тысяч рублей. Но их нужно сдать в ведомственную комиссию на оценку - по каждому подарку оформляется кипа бумаг.

- Мы с самого начала говорили о том, что нужно использовать международный опыт и запретить госслужащим получать любые подарки, кроме канцелярских товаров. Во-первых, до конца не прописано, что такое "протокольное мероприятие", поэтому чиновники до сих пор спокойно берут подарки дешевле трех тысяч рублей по любому поводу. Во-вторых, алкоголь и продукты питания не входят в понятие подарков. Поэтому в праздник чиновникам преподносят корзины с дорогим спиртным и фермерскими продуктами. Новый закон это запретит, - говорит глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Фото: depositphotos.com
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Опрошенные "РГ - Неделя" чиновники в один голос говорят, что подарков и сейчас уже не берут. Кто-то твердит, что до буквы соблюдает закон, кто-то опасается наговоров. Перед праздниками на дверях минтруда и Федерального казначейства появляются таблички "С подарками не входить". Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, по словам его пресс-секретаря, строго запретил даже пускать в приемную курьеров с подношениями. А мэр уральского города Сухой Лог Роман Валов сказал корреспонденту "РГ", что в свой день рождения берет отпуск, чтобы не отказывать людям, которые обязательно придут поздравлять. "Даже подарки от близких я теперь принимаю с опаской", - поделился Валов. На Новый год он принимает блокноты, календари, ручки, а вот чай и шоколадки уже старается не брать.

Кажется, и бизнесмены уже избегают подношений, которые можно расценить как взятку. К Новому году они рассылают партнерам стандартный набор полиграфической продукции, чтобы напомнить о себе. Иногда к традиционному пакету добавляется бутылка шампанского, рассказала "РГ" Нина Пелевина, замначальника управления общественных связей горно-металлургической компании.

Андрей Захарцев, мэр Заречного, где находится единственная на Урале АЭС, прислал мне фото последнего преподнесенного ему подарка: малярный валик, рабочие перчатки, оранжевый колер, тряпка и скотч ко Дню энергетика. Работайте, мол, в удовольствие.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Из слов и того и другого мэров следует: хорошо бы, чтобы закон не уничтожил на корню человеческие отношения. "Мы в Заречном предоставили молодому инвалиду жилье. Он пришел с мамой и принес иконку, от чистого сердца. Иконку, не икону. Как мне было поступить? Запретить можно все, но будет ли результат?" - сказал Андрей Захарцев.

Интересно, как сумела в щекотливой ситуации с подношением сохранить лицо другая чиновница. Эту историю рассказал директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов. "В Невьянске, где есть известная иконописная мастерская, с нами была замгубернатора, которой в подарок преподнесли дорогую икону в окладе. Неловкий момент. Но она не растерялась и попросила отправить икону в церковь, куда, видимо, ходит на службу".

Минтруд в 2018 году рассмотрел всего семь уведомлений о всего десяти полученных "в рамках протокольных мероприятий" подарках. Среди них настенные часы, панно, статуэтки, наборы посуды и кондитерские изделия. Четыре подарка вернули получателям, потому что они оказались дешевле трех тысяч рублей, два приняли на бухгалтерский учет как федеральную собственность, четыре ждут оценки.

Фото: depositphotos.com
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"Все подарки передаются в управление делами. Какие-то из них потом передаются в краеведческий или художественный музей, а большая часть пылится на складах. Иногда просто передариваются, если нет дарственной надписи", - рассказал "РГ" бывший губернатор одного региона. "Топ-менеджер одной госкомпании сказал мне, что будет полученные в зарубежных командировках подарки продавать, а деньги отправлять в детские дома. На что я ответил, что его посадят в тюрьму, потому что дорогие подарки - это федеральное имущество. Но у Росимущества не хватает ресурсов, чтобы им распоряжаться, - говорит Кабанов. - Поэтому полный запрет на подарки для чиновников - это наилучший выход".

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