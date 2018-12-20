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20.12.2018 16:21
Рубрика: В мире

Канадец осужден на 40 лет за попытку повторить теракт "11 сентября"

Текст: Юрий Ершов

"Для срочного распространения" - таким грифом помечен пресс-релиз прокуратуры южного округа Нью-Йорка. В документе содержится решение местного суда о том, что 20-летний гражданин Канады Абдулрахман эль-Бахнасави приговорен к 40 годам лишения свободы.

Этот молодой человек состоял в террористической организации ДАИШ ("Исламское государство", запрещена в России) и тщательно готовился к тому, чтобы в 2016 году устроить в Нью-Йорке повторение страшных терактов, вроде атаки на небоскребы 11 сентября 2001 года. Своими мишенями он избрал Таймс-сквер, метро и концертные площадки города.

Фото: depositphotos.com
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Об этих коварных планах свидетельствуют изъятые у террориста улики, продемонстрированные журналистам прокурором Джеффри Берманом. Например, карты, на которых отмечены места, куда злоумышленник собирался закладывать взрывчатку, материалы для ее изготовления. Причем выяснилось, что у эль-Бахнасави были сообщники: пакистанец Талк Харун и филиппинец Рассел Салик.

Однако планы террориста в жизнь не воплотились. В мае 2016 года, когда Абдулрахман, приехав из Канады, собрался из Нью-Джерси в Нью-Йорк, его арестовали. Поймать преступника помог агент ФБР, работавший под прикрытием и выдававший себя сторонником ИГ. Имя его не раскрывается.

В минувший вторник суд в Нью-Йорке поставил точку в этой истории. Абдулрахман будет последующие 40 лет смотреть на мир сквозь тюремную решетку.

Кстати

Подельники Абдулрахмана тоже арестованы: Харун в Пакистане в сентябре 2016 года, Салик на Филиппинах в апреле 2017-го. В США ждут их экстрадиции.

В мире США ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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