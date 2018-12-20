Закон Кировской области от 18 декабря 2018 года № 210-ЗО "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием Кировской области 18 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 55 706 070,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 55 126 711,4 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 579 358,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 54 440 873,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 53 079 655,3 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 1 361 217,7 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 55 640 699,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 53 393 264,2 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 2 247 435,4 тыс. рублей.

Статья 2. Перечень и коды главных администраторов средств областного бюджета

Утвердить:

1) перечень и коды главных распорядителей средств областного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов и подвидов доходов областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) перечень и коды статей источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета и закрепляемые за ними статьи источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Кировской области

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Установить:

1) дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

в бюджеты муниципальных районов (городских округов) согласно приложению 6 к настоящему Закону;

в бюджеты городских и сельских поселений согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) согласованные с представительными органами местного самоуправления муниципальных районов дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов от налога на доходы физических лиц, полностью или частично заменяющие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 4. Доходы областного бюджета

1. Утвердить в пределах общего объема доходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, объемы поступления налоговых и неналоговых доходов общей суммой, объемы безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируемые:

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. В соответствии со статьей 15 Закона Кировской области от 6 октября 2008 года № 287-ЗО "О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Кировской области" утвердить минимальный коэффициент отчисления в областной бюджет части прибыли, остающейся в распоряжении областных государственных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 50 процентов.

Статья 5. Расходы областного бюджета

1. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:

на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

3) ведомственную структуру расходов областного бюджета:

на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему Закону.

4) распределение бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей федеральных проектов:

на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 18 к настоящему Закону.

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2019 год в сумме 6 788 607,3 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 7 153 621,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 281 545,5 тыс. рублей.

6) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской области:

на 2019 год в сумме 6 744 410,4 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 6 891 950,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 8 055 275,0 тыс. рублей.

7) размер резервного фонда Правительства Кировской области:

на 2019 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

8) объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к Кировской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Кировской области либо их должностных лиц (за исключением судебных актов, указанных в пункте 1 части 3 настоящей статьи), и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок:

на 2019 год в сумме 79 545,3 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 31,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 31,2 тыс. рублей;

9) годовой объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации":

на 2019 год в сумме 5 526 348,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 5 738 715,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5 965 889,4 тыс. рублей;

10) общий объем условно утверждаемых расходов на 2020 год в сумме 1 424 116,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 275 483,0 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, с указанием бюджетных ассигнований по ним:

1) на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;

2) на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 20 к настоящему Закону.

3. Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда Кировской области направляются:

1) на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе на исполнение судебных актов по искам в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности;

2) на предоставление субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в объеме, установленном статьей 14 настоящего Закона;

3) на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в объеме, указанном в приложении 23 к настоящему Закону.

4. Зарезервировать в пределах общего объема расходов областного бюджета на 2019 год, установленного статьей 1 настоящего Закона, по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" бюджетные ассигнования на:

1) индексацию заработной платы работников областных государственных и муниципальных учреждений Кировской области, а также работников органов государственной власти и органов местного самоуправления Кировской области в сумме 286 953,7 тыс. рублей;

2) выполнение условий софинансирования, установленных для получения целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в сумме 114 225,1 тыс. рублей.

Перераспределение указанных бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, в том числе на предоставление целевых межбюджетных трансфертов местным бюджетам, осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 6. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 21 к настоящему Закону;

2) на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 22 к настоящему Закону.

Статья 7. Государственный внутренний долг Кировской области

1. Установить предельный объем государственного внутреннего долга Кировской области:

1) на 2019 год в сумме 31 300 000,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 30 500 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 29 100 000,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Кировской области:

1) на 1 января 2020 года в сумме 24 285 582,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кировской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2021 года в сумме 22 721 865,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кировской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2022 года в сумме 20 274 429,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кировской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Кировской области:

1) на 2019 год в сумме 805 000,0 тыс. рублей, в том числе расходы на уплату процентов за пользование средствами федерального бюджета по реструктуризированным обязательствам Кировской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам согласно приложению 23 к настоящему Закону;

2) на 2020 год в сумме 812 000,0 тыс. рублей, в том числе расходы на уплату процентов за пользование средствами федерального бюджета по реструктуризированным обязательствам Кировской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам согласно приложению 23 к настоящему Закону;

3) на 2021 год в сумме 858 000,0 тыс. рублей, в том числе расходы на уплату процентов за пользование средствами федерального бюджета по реструктуризированным обязательствам Кировской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам согласно приложению 23 к настоящему Закону.

4. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Кировской области:

1) на 2019 год согласно приложению 24 к настоящему Закону;

2) на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 25 к настоящему Закону.

5. Утвердить Программу государственных гарантий Кировской области в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

6. Министерство финансов Кировской области, уполномоченное осуществлять государственные заимствования от имени Кировской области, вправе в 2019 году осуществить эмиссию государственных ценных бумаг Кировской области в соответствии с действующим законодательством, если осуществление данной эмиссии не приведет к уменьшению профицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Кировской области и объема бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Кировской области, установленных настоящим Законом.

Статья 8. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить, что:

1) средства из областного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный и текущей ремонт получателям средств областного бюджета, областным государственным бюджетным и автономным учреждениям предоставляются при наличии положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объекта капитального строительства, проведенной Кировским областным государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" либо федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, уполномоченными на проведение данной проверки;

2) средства из областного бюджета на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт получателям средств областного бюджета, областным государственным бюджетным и автономным учреждениям (за исключением Кировского областного государственного казенного учреждения "Дорожный комитет Кировской области" и Кировского областного государственного казенного учреждения "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре") предоставляются при условии проведения строительного контроля Кировским областным государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства" в соответствии с договорами, заключаемыми на безвозмездной основе;

3) получатели средств областного бюджета - государственные заказчики при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Кировской области не вправе предусматривать авансирование на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции и строительству;

4) заключение и оплата областными государственными бюджетными и автономными учреждениями договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений, подлежащих исполнению за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, производится в пределах средств указанных субсидий и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств. Данные договоры заключаются на срок, не превышающий срок действия утвержденных получателю средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий таким учреждениям;

5) областные государственные бюджетные и автономные учреждения при осуществлении закупок для нужд учреждений за счет субсидий, предоставленных из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не вправе предусматривать авансирование на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции и строительству;

6) перечисление субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется в пределах сумм, необходимых им для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Требования, установленные пунктами 1 и 2 настоящей части, не распространяются на государственные контракты (договоры), заключенные до 1 января 2019 года.

2. Министерству финансов Кировской области:

1) обеспечить в установленном им порядке учет обязательств, подлежащих исполнению за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) не осуществлять санкционирование оплаты денежных обязательств (расходов) по государственным контрактам (договорам), заключенным с нарушением положений, установленных частью 1 настоящей статьи, получателям средств областного бюджета, областным государственным бюджетным и автономным учреждениям.

3. Установить, что предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключаемыми между органами исполнительной власти Кировской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя, и указанными учреждениями в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Кировской области.

В случае, если областными государственными бюджетными и автономными учреждениями не достигнуты показатели государственного задания за отчетный финансовый год, то остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания подлежит перечислению указанными учреждениями в областной бюджет в порядке, установленном Правительством Кировской области.

4. Установить, что областные государственные бюджетные и автономные учреждения осуществляют учет обязательств (за исключением обязательств, подлежащих исполнению за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на лицевых счетах, открытых в министерстве финансов Кировской области в установленном им порядке.

Статья 9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1. Установить, что из областного бюджета предоставляются субсидии, включая гранты, на возмещение части недополученных доходов или финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг:

аптечным организациям;

юридическим лицам, расположенным на территории Кировской области, в случае организации ими отдыха и оздоровления детей;

работодателям (предприятиям, учреждениям, организациям), заключившим с управлением государственной службы занятости населения Кировской области соглашение о предоставлении субсидии, в случае создания ими дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) и трудоустройства на них инвалидов;

работодателям - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим с управлением государственной службы занятости населения Кировской области соглашение о предоставлении субсидии, в случае организации ими наставничества при трудоустройстве инвалидов молодого возраста;

работодателям - юридическим лицам и работодателям - физическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, заключившим с управлением государственной службы занятости населения Кировской области соглашения о предоставлении субсидии, в случае трудоустройства ими граждан трудоспособного возраста, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, на постоянные рабочие места;

работодателям - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае направления ими на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предпенсионного возраста;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом городского сообщения и автомобильным транспортом пригородного сообщения;

организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов;

организациям, индивидуальным предпринимателям, соответствующим требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве";

крестьянским (фермерским) хозяйствам, соответствующим требованиям Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве";

российским организациям, реализующим на территории Кировской области инвестиционные проекты по созданию и (или) модернизации животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм);

ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с решениями Правительства Кировской области грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, крестьянским (фермерским) хозяйствам, соответствующим требованиям Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве":

на 2019 год в сумме 36 000,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 36 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 36 000,0 тыс. рублей;

3. Предоставление субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета, определенными ведомственной структурой расходов областного бюджета согласно приложениям 15 и 16 к настоящему Закону, в соответствии с порядком, установленным Правительством Кировской области в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Субсидии предоставляются в случае заключения между соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета и получателями субсидий, указанными в части 1 настоящей статьи, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, предусматривающих в том числе целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения (далее в настоящей статье - соглашение).

В случае, если получателем субсидий, указанным в части 1 настоящей статьи, не выполнены значения целевых показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренные соглашением, средства подлежат возврату в областной бюджет в объеме, рассчитанном главным распорядителем средств областного бюджета. Порядок возврата и методика расчета объема указанных средств устанавливаются Правительством Кировской области.

4. Субсидии на финансовое обеспечение затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются в случае открытия получателям субсидий, указанным в абзацах третьем и тринадцатом части 1 настоящей статьи, в министерстве финансов Кировской области лицевых счетов по учету операций со средствами указанных субсидий в установленном им порядке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Перечисление субсидий осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей субсидий, указанных в абзаце третьем части 1 настоящей статьи, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии.

Санкционирование операций за счет средств субсидий, указанных в настоящей части, осуществляется министерством финансов Кировской области на основании представленных получателями субсидий платежных и иных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и в порядке, установленных министерством финансов Кировской области.

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, указанные в настоящей части, подлежат возврату в областной бюджет до 1 февраля текущего финансового года в порядке, установленном Правительством Кировской области, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. При наличии потребности данные остатки средств могут быть возвращены в текущем финансовом году получателю субсидии, которому они были ранее предоставлены, на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя средств областного бюджета, согласованным с министерством финансов Кировской области.

Статья 10. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями

1. Установить, что из областного бюджета предоставляются субсидии, включая гранты, следующим некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями:

частным дошкольным образовательным организациям;

частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования;

федеральным государственным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

некоммерческим организациям, расположенным на территории Кировской области, в случае организации ими отдыха и оздоровления детей;

Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Кировской областной общественной просветительско-обучающей организации "Знание";

автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области";

Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания);

некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области";

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации";

некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области";

негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата Кировской области".

2. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, бюджетные ассигнования на предоставление грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами исполнительной власти Кировской области по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя, в следующих объемах:

1) федеральным государственным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:

на 2019 год в сумме 2 838,4 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 1 704,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 548,6 тыс. рублей;

2) некоммерческим организациям, расположенным на территории Кировской области, в случае организации ими отдыха и оздоровления детей:

на 2019 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации":

на 2019 год в сумме 36 446,4 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 36 446,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 36 446,4 тыс. рублей.

3. Предоставление субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета, определенными ведомственной структурой расходов областного бюджета согласно приложениям 15 и 16 к настоящему Закону, в соответствии с порядком, установленным Правительством Кировской области в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Субсидии предоставляются в случае заключения между соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета и получателями субсидий, указанными в части 1 настоящей статьи, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, предусматривающих в том числе целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения (далее в настоящей статье - соглашение).

В случае, если получателем субсидий, указанным в части 1 настоящей статьи, не выполнены значения целевых показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренные соглашением, средства подлежат возврату в областной бюджет в объеме, рассчитанном главным распорядителем средств областного бюджета. Порядок возврата и методика расчета объема указанных средств устанавливаются Правительством Кировской области.

4. Субсидии предоставляются в случае открытия получателям субсидий, указанным в части 1 настоящей статьи, в министерстве финансов Кировской области лицевых счетов по учету операций со средствами указанных субсидий в установленном им порядке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Санкционирование операций за счет средств субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется министерством финансов Кировской области на основании представленных получателями субсидий платежных и иных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и в порядке, установленных министерством финансов Кировской области.

Статья 11. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

1. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона:

1) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих областной фонд финансовой поддержки поселений:

на 2019 год в сумме 10 283,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 10 678,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 10 714,0 тыс. рублей.

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), образующих областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов):

1) на 2019 год в сумме 1 872 689,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 1 878 637,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 894 068,0 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между городскими округами:

на 2019 год согласно приложению 27 настоящему Закону;

на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 28 к настоящему Закону;

2) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами):

на 2019 год согласно приложению 29 к настоящему Закону;

на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 30 к настоящему Закону;

3) не распределенный между муниципальными районами (городскими округами) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год в размере 374 720,0 тыс. рублей и на 2021 год в размере 380 000,0 тыс. рублей.

3. Установить:

1) значение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, применяемого для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

на 2019 год в размере 14,7 рубля;

на 2020 год в размере 15,2 рубля и на 2021 год в размере 15,2 рубля.

2) значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), применяемого для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

на 2019 год в размере 1,2177;

на 2020 год в размере 1,1491 и на 2021 год в размере 1,1683.

Статья 12. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета

1. Утвердить объемы субвенций местным бюджетам из областного бюджета и их распределение между муниципальными образованиями области:

1) на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты:

на 2019 год в сумме 12 474,0 тыс. рублей согласно приложению 31 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 12 474,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 12 474,0 тыс. рублей согласно приложению 32 к настоящему Закону;

2) на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению и комплектованию муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственному учету документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных образований; оказанию государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах:

на 2019 год в сумме 3 890,3 тыс. рублей согласно приложению 33 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 3 916,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 928,8 тыс. рублей согласно приложению 34 к настоящему Закону;

3) на осуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами:

на 2019 год в сумме 240 024,1 тыс. рублей согласно приложению 35 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 174 462,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 129 360,7 тыс. рублей согласно приложению 36 к настоящему Закону;

4) на выполнение государственных полномочий Кировской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений:

на 2019 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей согласно приложению 37 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей согласно приложению 38 к настоящему Закону;

5) на выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству:

на 2019 год в сумме 58 151,0 тыс. рублей согласно приложению 39 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 58 370,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 58 589,0 тыс. рублей согласно приложению 40 к настоящему Закону;

6) на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий):

на 2019 год в сумме 218,7 тыс. рублей согласно приложению 41 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 218,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 218,7 тыс. рублей согласно приложению 42 к настоящему Закону;

7) на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию:

на 2019 год в сумме 36 694,0 тыс. рублей согласно приложению 43 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 36 913,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 36 967,0 тыс. рублей согласно приложению 44 к настоящему Закону;

8) на осуществление отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников, а также установления границ санитарно-защитных зон ликвидированных скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области:

на 2019 год в сумме 4 248,0 тыс. рублей согласно приложению 45 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 2 341,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 692,0 тыс. рублей согласно приложению 46 к настоящему Закону;

9) на выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям:

на 2019 год в сумме 351 659,0 тыс. рублей согласно приложению 47 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 351 659,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 351 659,0 тыс. рублей согласно приложению 48 к настоящему Закону;

10) на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию":

на 2019 год в сумме 490 606,3 тыс. рублей согласно приложению 49 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 329 253,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 208 990,0 тыс. рублей согласно приложению 50 к настоящему Закону;

11) на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:

на 2019 год в сумме 97 370,2 тыс. рублей согласно приложению 51 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 97 370,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 97 370,2 тыс. рублей согласно приложению 52 к настоящему Закону;

12) на выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области":

на 2019 год в сумме 226 241,0 тыс. рублей согласно приложению 53 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 237 323,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 246 816,0 тыс. рублей согласно приложению 54 к настоящему Закону;

13) на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов:

на 2019 год в сумме 7 703,0 тыс. рублей согласно приложению 55 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 7 550,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 456,0 тыс. рублей согласно приложению 56 к настоящему Закону;

14) на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях:

на 2019 год в сумме 4 009 218,0 тыс. рублей согласно приложению 57 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 3 843 074,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 862 858,0 тыс. рублей согласно приложению 58 к настоящему Закону;

15) на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях:

на 2019 год в сумме 2 476 629,8 тыс. рублей согласно приложению 59 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 2 319 924,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 319 924,3 тыс. рублей согласно приложению 60 к настоящему Закону;

16) на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:

на 2019 год в сумме 34 837,2 тыс. рублей согласно приложению 61 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 34 837,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 34 837,2 тыс. рублей согласно приложению 62 к настоящему Закону;

17) на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации:

на 2019 год в сумме 153,4 тыс. рублей согласно приложению 63 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 158,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 165,5 тыс. рублей согласно приложению 64 к настоящему Закону.

2. Предоставление субвенций, перечень которых устанавливается Правительством Кировской области, осуществляется в случае заключения соглашений между главными распорядителями средств областного бюджета и администрациями муниципальных образований, предусматривающих в том числе показатели численности населения (отдельных групп населения), потребителей соответствующих государственных (муниципальных) услуг, другие показатели, учтенные при расчете объемов субвенций.

Соглашения о предоставлении предусмотренных настоящей частью субвенций заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Кировской области.

Статья 13. Субвенции федеральному бюджету из областного бюджета

В соответствии с частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и со статьей 26.8 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" утвердить объем субвенции федеральному бюджету из областного бюджета на выполнение полномочий Кировской области по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Кировской области от 4 декабря 2007 года № 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области", на 2019 год в сумме 836,8 тыс. рублей.

Статья 14. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета

1. Утвердить объемы субсидий местным бюджетам из областного бюджета и их распределение между муниципальными образованиями области:

1) на создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования:

на 2019 год в сумме 609 598,6 тыс. рублей согласно приложению 65 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 321 538,8 тыс. рублей согласно приложению 65 к настоящему Закону;

2) на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2019 год в сумме 26 590,1 тыс. рублей согласно приложению 66 к настоящему Закону;

3) на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием:

на 2019 год в сумме 27 672,2 тыс. рублей согласно приложению 67 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 27 672,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 27 672,2 тыс. рублей согласно приложению 68 к настоящему Закону;

4) на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на 2019 год в сумме 67 908,7 тыс. рублей;

5) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч на 2019 год в сумме 32 807,0 тыс. рублей;

6) на поддержку отрасли культуры на 2019 год в сумме 20 949,1 тыс. рублей;

7) на реализацию Государственной программы Кировской области "Развитие физической культуры и спорта" на 2019 год в сумме 37 076,4 тыс. рублей согласно приложению 69 к настоящему Закону;

8) на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием:

на 2019 год в сумме 49 649,8 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 26 088,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 16 792,8 тыс. рублей;

9) на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области:

на 2019 год в сумме 230 000,0 тыс. рублей согласно приложению 70 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 230 000,0 тыс. рублей;

10) на капитальные вложения в объекты газификации муниципальной собственности на 2019 год в сумме 63 870,0 тыс. рублей согласно приложению 71 к настоящему Закону;

11) на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения:

на 2019 год в сумме 944 667,0 тыс. рублей согласно приложению 72 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 944 667,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 944 667,0 тыс. рублей согласно приложению 73 к настоящему Закону;

12) на реализацию государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов":

на 2019 год в сумме 39 756,7 тыс. рублей согласно приложению 74 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 20 936,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 424,2 тыс. рублей согласно приложению 75 к настоящему Закону;

13) на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 30 874,1 тыс. рублей;

14) на поддержку малого и среднего предпринимательства:

на 2019 год в сумме 7 428,4 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 7 428,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 428,5 тыс. рублей;

15) на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт:

на 2019 год в сумме 205 613,8 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 397 862,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 464 704,4 тыс. рублей;

16) на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались, на 2019 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей согласно приложению 76 к настоящему Закону;

17) на создание условий для обеспечения жителей населенных пунктов области услугами связи на 2019 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей согласно приложению 77 к настоящему Закону;

18) на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления на 2019 год в сумме 226 318,4 тыс. рублей согласно приложению 78 к настоящему Закону;

19) на подготовку муниципальными образованиями Кировской области сведений о границах населенных пунктов для включения в документы территориального планирования в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, на 2019 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

20) на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения:

на 2019 год в сумме 49 105,9 тыс. рублей согласно приложению 79 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 114 934,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 244 025,6 тыс. рублей согласно приложению 80 к настоящему Закону;

21) на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях:

на 2019 год в сумме 439 012,8 тыс. рублей согласно приложению 81 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 443 462,1 тыс. рублей согласно приложению 81 к настоящему Закону;

22) на формирование современной городской среды на 2019 год в сумме 419 429,5 тыс. рублей согласно приложению 82 к настоящему Закону;

23) бюджету муниципального образования "Город Киров" на обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2019 год в сумме 162 000,0 тыс. рублей;

24) бюджету муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, на 2019 год в сумме 1 162,6 тыс. рублей;

25) бюджету муниципального образования Среднеивкинское сельское поселение Верхошижемского муниципального района Кировской области на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельских поселениях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2019 год в сумме 17 593,6 тыс. рублей;

26) бюджету муниципального образования "Город Киров" на проведение комплексных кадастровых работ:

на 2019 год в сумме 733,4 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 1 938,5 тыс. рублей;

27) бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на 2019 год в сумме 814 811,0 тыс. рублей;

28) бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию инвестиционного проекта по строительству объекта "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова" на 2019 год в сумме 17 300,0 тыс. рублей.

2. Установить, что распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, не распределенных настоящим Законом между муниципальными образованиями области, осуществляется Правительством Кировской области в соответствии с порядками, установленными Правительством Кировской области.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета, определенными ведомственной структурой расходов областного бюджета согласно приложениям 15 и 16 к настоящему Закону, в соответствии с порядком, установленным Правительством Кировской области, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, объем субсидий местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных образований области (далее в настоящей статье - субсидии) и его распределение между муниципальными образованиями области:

1) на 2019 год в сумме 1 757 937,5 тыс. рублей согласно приложению 83 к настоящему Закону;

2) на 2020 год в сумме 1 747 109,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 747 109,0 тыс. рублей согласно приложению 84 к настоящему Закону.

Предоставление субсидий осуществляется министерством финансов Кировской области в соответствии с порядком, установленным Правительством Кировской области.

Статья 15. Иные межбюджетные трансферты

1. Предоставить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, из областного бюджета иные межбюджетные трансферты в следующих объемах:

1) межбюджетные трансферты бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования:

на 2019 год в сумме 92 865,9 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 93 199,6 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 93 385,4 рублей;

2) межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, и социальных пособий на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости населения, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг, включая расходы на доставку указанных пенсий и пособий:

на 2019 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

3) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2019 год в сумме 439 390,8 тыс. рублей согласно приложению 85 к настоящему Закону;

4) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на государственную поддержку муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области, обеспечивающих высокое качество образования:

на 2019 год в сумме 129 229,3 тыс. рублей согласно приложению 86 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 140 729,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 140 729,3 тыс. рублей;

5) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию государственной программы Кировской области "Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации" на 2013 - 2021 годы:

на 2019 год в сумме 2 901,0 тыс. рублей согласно приложению 87 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 2 901,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 901,0 тыс. рублей согласно приложению 88 к настоящему Закону;

6) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры:

на 2019 год в сумме 1 180 000,0 тыс. рублей согласно приложению 89 к настоящему Закону;

на 2020 год в сумме 1 080 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 080 000,0 тыс. рублей согласно приложению 90 к настоящему Закону;

7) межбюджетные трансферты местным бюджетам, направленные на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложения граждан на 2019 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

8) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на стимулирование прироста налоговых поступлений на 2019 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей согласно приложению 91 к настоящему Закону;

9) гранты местным бюджетам на реализацию проекта "Народный бюджет" на 2019 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей согласно приложению 92 к настоящему Закону;

10) иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования "Город Киров" на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2019 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

11) иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования "Город Киров" на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:

на 2019 год в сумме 9 700,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 13 600,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 13 600,0 тыс. рублей;

12) иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования "Город Киров" на строительство объекта "Путепровод с реконструкцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове" на 2019 год в сумме 48 816,2 тыс. рублей;

13) дотации бюджету закрытого административно-территориального образования Первомайский, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований:

на 2019 год в сумме 72 504,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 59 851,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 57 985,0 тыс. рублей.

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета, не распределенных настоящим Законом между муниципальными образованиями области, осуществляется Правительством Кировской области в порядках, установленных Правительством Кировской области.

3. Предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета, определенными ведомственной структурой расходов областного бюджета согласно приложениям 15 и 16 к настоящему Закону, в соответствии с порядками, установленными Правительством Российской Федерации (Правительством Кировской области).

Предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, осуществляется министерством здравоохранения Кировской области ежемесячно в соответствии с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке, в соответствии с порядком и составом документов, установленными Правительством Кировской области.

Статья 16. Условия предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета

1. Установить, что помимо условий предоставления целевых межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета, установленных государственными программами Кировской области, условиями предоставления соответствующих целевых межбюджетных трансфертов являются:

1) предусмотренная частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" централизация закупок, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет межбюджетных трансфертов на текущий и капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и капитальное строительство объектов муниципальной собственности, на приобретение оборудования, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, на организацию и проведение отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных;

2) отсутствие авансирования по расходам на текущий и капитальный ремонт, на реконструкцию, модернизацию и капитальное строительство, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов;

3) наличие положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объекта капитального строительства, финансовое обеспечение которого полностью или частично осуществляется за счет целевого межбюджетного трансферта, проведенной Кировским областным государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" либо федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, уполномоченными на проведение данной проверки;

4) проведение Кировским областным государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства" в соответствии с договорами, заключаемыми на безвозмездной основе, строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов.

2. Требования, установленные пунктом 1 части 1 настоящей статьи, не распространяются на:

1) муниципальные контракты (договоры), заключаемые на основании пунктов 4, 5 и 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", источниками финансового обеспечения которых полностью или частично являются целевые межбюджетные трансферты;

2) муниципальные контракты (договоры), источниками финансового обеспечения которых полностью или частично являются субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области.

3. Требования, установленные пунктом 3 части 1 настоящей статьи, не распространяются на целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые на финансовое обеспечение (софинансирование) муниципальных контрактов (договоров), заключенных до 1 января 2019 года.

4. Требования, установленные пунктом 4 части 1 настоящей статьи, не распространяются на:

1) целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые на финансовое обеспечение (софинансирование) муниципальных контрактов (договоров), заключенных до 1 января 2019 года;

2) целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые на финансовое обеспечение (софинансирование) дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) целевые межбюджетные трансферты, указанные в пункте 10 части 1 статьи 14 настоящего Закона;

4) целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету муниципального образования "Город Киров".

Статья 17. Бюджетные кредиты местным бюджетам из областного бюджета

1. Установить, что в 2019 - 2021 годах из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются бюджетные кредиты в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в том числе:

1) в 2019 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей;

2) в 2020 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей и в 2021 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей.

2. Бюджетные кредиты предоставляются на срок в пределах текущего финансового года на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов), а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

3. Бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов), предоставляются на условиях возмездности и возвратности.

Бюджетные кредиты для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, предоставляются на условиях возвратности на безвозмездной основе.

Бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов), предоставляются с оплатой процентов за пользование ими в размере 0,1 процента годовых.

Бюджетные кредиты для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, предоставляются без взимания платы за пользование ими.

4. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.

5. Бюджетные кредиты не предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), имеющим:

просроченную задолженность по денежным обязательствам перед областным бюджетом;

рост просроченной кредиторской задолженности бюджета по сравнению с началом текущего года;

просроченную кредиторскую задолженность по оплате труда работникам учреждений бюджетной сферы и начислениям на выплаты по оплате труда, а также социальным выплатам отдельным категориям граждан, осуществляемым за счет субвенций из областного бюджета.

Статья 18. О передаче отдельных полномочий получателя средств областного бюджета

Передать Управлению Федерального казначейства по Кировской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 19. О введении отдельных ограничений

1. Установить, что органы государственной власти Кировской области, государственные органы Кировской области, областные государственные учреждения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году штатной численности работников указанных органов и учреждений, за исключением:

1) передачи федеральными законами органам государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных государственных полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации (полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации);

2) определения федеральными законами дополнительных (новых) полномочий, осуществляемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, начиная с 01 января 2019 года;

3) эксплуатации вновь построенных объектов недвижимости, необходимых для осуществления полномочий органов государственной власти Кировской области.

2. Ввести мораторий на установление в 2019 году налоговых льгот по региональным налогам, пониженных налоговых ставок налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, дифференцированных налоговых ставок по налогу на имущество организаций и при применении упрощенной системы налогообложения, за исключением налогоплательщиков - резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и участников специальных инвестиционных контрактов.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Кировской области И.В.Васильев

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