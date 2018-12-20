Менее двух недель осталось до старта "мусорной реформы". Как будут работать с отходами с 1 января 2019 года, грозит ли россиянам мусорный коллапс и насколько вырастут тарифы за коммуналку, на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Дмитрий Николаевич, "мусорная реформа" стартует уже 1 января 2019-го, но не все регионы окончательно готовы к переходу. Где мы можем столкнуться с мусорным коллапсом в начале января?

Дмитрий Кобылкин: Лучше бы нигде. Но есть отдельные регионы, которые волнуют и не смогут войти в эту реформу с 1 января. Мы для этого и внесли дополнительные меры в закон, чтобы территории смогли перейти в течение 2019 года. Я называю это плавным стартом. Речь идет об отдельной группе субъектов РФ с совершенно разными обстоятельствами, в том числе связанными с изменением власти. Пришел новый губернатор, меняется команда, корректируется территориальная схема. Жизнь не стоит на месте, некоторые моменты уточняются, и я не вижу здесь особых проблем. Предусмотрели страховку от риска.

Емкость мусорных полигонов в большинстве регионов исчерпана. И современных объектов нет

Реформа практически четыре года никак не могла стартовать. Или сейчас начинаем, или мы можем попасть действительно в мусорный коллапс. Реформа необходима, потому что давно пора серьезно заняться сортировкой и переработкой того мусора, который многие годы копился в России. Емкость полигонов в большинстве регионов исчерпана. И современных объектов нет. Сегодня мы перерабатываем от 7 до 10 процентов разных видов отходов. Несмотря на все усилия власти и бизнеса, больше 10 процентов мы никак не получаем. Нам предстоит выстроить новую инфраструктуру и даже отрасль экономики.

Задача - установить единые для всех правила, а не создать дискомфорт для населения, связанный с высокими тарифами. Мы прекрасно понимаем, что нельзя перекладывать на население большую нагрузку, но объективно - платить за это придется, потому что мы, население, этот бытовой мусор и формируем.

Болезненный вопрос - плата за вывоз мусора. Во многих регионах тарифы уже утверждены. И если раньше за вывоз мусора плата составляла 60-120 рублей, то сейчас эти цифры повысятся кратно. Не вырастет ли долг за ЖКХ?

Дмитрий Кобылкин: Говорить о том, что за вывоз мусора люди раньше ничего не платили, неверно. Просто многие управляющие компании не выделяют плату за вывоз мусора отдельной строкой, но все равно ее взимают. Сегодня в эту плату погружается инвестиционная составляющая. Она не очень большая, в некоторых регионах ее практически нет.

Государство принимает различные меры, связанные с тем, чтобы не возникло большой нагрузки на население. Это для нас первично. Мы четко понимаем, что где-то размер платы связан с нормативами, которые установили регионы.

Для контроля даны поручения ФАС и Минстрою еще раз провести ревизию нормативов и посмотреть, почему они так разнятся в различных регионах. Но, знаете, я не вижу губернаторов, которые хотят, чтобы на карман населения легла сверхнагрузка. Главы регионов несут прямую ответственность за реализацию этой реформы. Она непростая, но мы должны двигаться дальше. Иначе получим большую экологическую проблему.

Предусмотрено ограничение по росту тарифа?

Дмитрий Кобылкин: Со следующего года платеж за вывоз мусора вырастет, это неизбежно. Но рост будет незначительным, в общей платежке за коммуналку он составит не более 5%. А уже в последующие годы он будет регулироваться на уровне инфляции.

Государство берет на себя обязательства контролировать рост тарифов на вывоз мусора. Ситуацию на самотек не пустят

Многие регионы запланировали на своих территориях компенсационные мероприятия, к примеру, предусмотрено субсидирование этой ставки, особенно для социально незащищенной категории населения. Так, в Башкирии в связи с переходом на новую систему сбора мусора пересчитают субсидии на оплату ЖКУ для малоимущих и расширят список получателей соцподдержки. И таких примеров, поверьте, предостаточно. Конечно, и государство берет на себя обязательства контролировать рост тарифов на вывоз мусора. Мы эту ситуацию не пустим на самотек.

Губернаторы в новогодние каникулы будут следить за тем, чтобы не было переполненных мусорных контейнеров. Фото: Донат Сорокин/ ТАСС

Впереди новогодние праздники, и за это время, как показывает практика, когда страна отдыхает, больше всего скапливается гор мусора. Я раньше работал в арктическом регионе, когда в январские дни было около 50 градусов мороза, некоторая техника попросту не могла выйти на улицу - пневматика не выдерживала. Конечно, такого допускать нельзя. Поэтому уже разосланы письма губернаторам, чтобы ответственные службы на местах обратили внимание на эти традиционно напряженные для коммуналки дни. Праздничные горы мусора появляются не из-за реформы, это надо понимать - их просто нужно вовремя убирать.

В Иркутске цена за вывоз мусора выросла с 85 рублей с квартиры (60 квадратных метров, где проживает три человека) до 507 рублей. Насколько обоснован рост?

Дмитрий Кобылкин: Конечная цена зависит от норматива накопления, который регион устанавливает самостоятельно, и утвержденной в субъекте РФ территориальной схемы для вывоза мусора. К примеру, северные территории включили в тариф компенсационные мероприятия, понимая, что у них территориальная схема меняется. Но есть и такие регионы, где установили расценки чуть ли не с потолка, и нам пришлось оперативно с ними разбираться, вызывать руководителей субъектов РФ на ковер и требовать, чтобы они доказали обоснованность повышения. После разбирательств они начали менять тариф в меньшую сторону.

Есть субъекты, находящиеся в зоне повышенного внимания со стороны Минприроды. Мы их знаем, они у нас на контроле. Если называть вещи своими именами, речь идет о декриминализации отрасли и компаний "мусорного" бизнеса. Вывод их на свет и является одной из целей реформы. Вариант, чтобы какой-то монополист взял и заработал денег на проблеме, которая беспокоит жителей нашей страны, не пройдет. Мы этого не допустим.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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