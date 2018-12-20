Коляда обратился за помощью к врачу после выступления на ЧР

Бронзовый призер чемпионата мира, двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда не смог общаться с журналистами после проката короткой программы на ЧР в Саранске, за который получил вторую сумму баллов.

Как сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), чьи слова приводит ТАСС, фигуристу пришлось обратиться к врачу.

Напомним, что за несколько дней до старта национального отбора Коляда попал в больницу. В Саранск он приехал без четкого понимания, выйдет ли на лед. Решение об участии Коляды в турнире спортсмен и его тренер Валентина Чеботарева приняли накануне старта.

После короткой программы Коляда занимает второе место (94,70 балла), уступая Максиму Ковтуну (95,14). Третьим идет Константин Милюков (90,05).