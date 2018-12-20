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20.12.2018 03:15
Рубрика: Экономика

Компании побьют рекорд по выплате годовых премий сотрудникам

Текст: Ольга Игнатова
Почти половина российских компаний выплатит в этом году своим сотрудникам предновогодние годовые премии. Об этом "Российской газете" рассказали эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Всех сотрудников или отдельные категории персонала в этом году будут награждать премиями 45 процентов российских компаний, в декабре прошлого года о подобных планах заявляли лишь 33 процента работодателей", - уточнили в SuperJob. Статистика составлена по итогам ежегодных опросов. В этом году опрос проводился в течение первой половины декабря во всех регионах России.

Фото: depositphotos.com
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В этом году число работодателей, планирующих выплату премий всем сотрудникам или отдельным категориям, максимальное за последние девять лет. Реже всего премии обещали в непростом для страны 2014 году. Тогда так называемую тринадцатую зарплату готовы были заплатить лишь 30 процентов компаний.

Впрочем, и сегодня еще довольно много компаний, где годовые премии не предусмотрены. 41 процент работодателей не намерены поощрять своих сотрудников. Еще 14 процентов представителей компаний не осведомлены о решениях по выплате премий.

Фото: depositphotos.com
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На вопрос, ожидает ли человек премию по итогам года, утвердительно ответили 26 процентов россиян, имеющих работу. 47 процентов респондентов констатировали отсутствие годовых премий в своих компаниях. 13 процентов объясняют их невыплату нестабильным финансово-экономическим положением работодателя, еще 7 процентов - другими причинами.

Женщины рассчитывают на получение годовой премии чаще мужчин: 28 и 23 процента соответственно. Молодежь чаще старшего поколения ждет вознаграждения за свои труды. 35 процентов среди работников моложе 24 лет и 21 процент среди тех, кому более 45 лет, рассчитывают на премии.

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