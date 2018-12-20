Специалисты разработали компьютерную программу, которая может самостоятельно диагностировать злокачественное образование предстательной железы путем сравнения образца ткани больного человека с образцом здорового. Отмечается, что точность оценки такая же, как и при проведении такого анализа врачом-диагностом.
Ученые предполагают этот процес полностью перевести в автоматический режим. Новая система не только позволит полностью автоматизировать процесс гистологического исследования образца ткани, но и точно определить степень злокачественности. Методику испытали на 918 образцах, которые взяли у 283 мужчин. Клинические исследования показали: точность программы составляет 99,38%.
Ведутся доклинические испытания нового обеспечения. По окончательным результатам будет установлено, можно ли использовать такое программное обеспечение в качестве основного диагностического. Предварительные результаты оказались более чем положительными.