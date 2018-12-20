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20.12.2018 21:42
Рубрика: Общество

Простатит отступит?

Компьютерная программа заменит врачей-диагностов
Текст: Ирина Лозовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7751 (288)
Во всем мире рак простаты - одно из самых распространенных злокачественных заболеваний у мужчин. Выявленное своевременно, оно довольно успешно лечится. Для этого в разных странах разрабатываются методы ранней диагностики. Не все они входят в практику. По разным причинам. Судьба новой компьютерной программы, предложенной группой китайских специалистов, пока, по мнению экспертов-онкологов, полностью не ясна. Но, судя по их же мнению, очень заманчива.

Специалисты разработали компьютерную программу, которая может самостоятельно диагностировать злокачественное образование предстательной железы путем сравнения образца ткани больного человека с образцом здорового. Отмечается, что точность оценки такая же, как и при проведении такого анализа врачом-диагностом.

Фото: depositphotos.com
Ученые из Петербурга создали частицы-трансформеры для борьбы с раком

Ученые предполагают этот процес полностью перевести в автоматический режим. Новая система не только позволит полностью автоматизировать процесс гистологического исследования образца ткани, но и точно определить степень злокачественности. Методику испытали на 918 образцах, которые взяли у 283 мужчин. Клинические исследования показали: точность программы составляет 99,38%.

99,38 процента точность программы, которую подтвердили клинические исследования

Ведутся доклинические испытания нового обеспечения. По окончательным результатам будет установлено, можно ли использовать такое программное обеспечение в качестве основного диагностического. Предварительные результаты оказались более чем положительными.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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