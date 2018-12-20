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20.12.2018,  
16:30
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Легендарный бронетранспортер БТР-152 вооружили пулеметом КПВ в Лаосе

Советский бронетранспортер БТР-152, продолжающий находиться на вооружении лаосской Народной армии, получил новую башню с вооружением. Судя по фотографии, появившейся в Сети, машину-ветерана оснастили 14,5-мм КПВ. Ранее штатным средством поражения живой силы являлся 7,62-мм станковый СГМБ

В настоящее время в сухопутных войсках этого расположенного в Юго-Восточной Азии государства числятся около двух десятков единиц такой техники. Помимо установки крупнокалиберного пулемета, бронетранспортер получил зеркала заднего вида, а также две пары дополнительных фар.

Фото: Народная милиция ЛНР / youtube.com
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Кроме Лаоса в этом регионе БТР-152 применяют вооруженные силы Вьетнама. Они подвергли их более глубокой модернизации: усилено вооружение, заменены двигатель и трансмиссия, создан санитарный вариант для участия в миротворческих операциях ООН.

По разным данным, выпущенные в Москве бронемашины данной модели продолжают состоять на вооружении армий и правоохранительных структур почти 20 стран.

Запущенные в серию в начале 1950-х гг. БТР-152 в настоящее время воюют в Ираке, Йемене и Сирии. В каждой из этих стран их дорабатывали местные умельцы. Например, в Йемене бэтээры получили пулеметные башни от более современных БРДМ-2. В Ираке им усилили защиту ходовой части.

В России оставшиеся БТР-152 часто задействуют в кино - они изображают немецкую технику Второй мировой войны.

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