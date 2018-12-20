Логинов стал вторым в спринте на Кубке мира, не допустив ни промаха

Российский биатлонист Александр Логинов пришел вторым на финиш спринтерской гонки в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

На дистанции в 10 км он уступил лидеру текущего сезона, норвежцу Йоханнесу Бе, 21 секунду. Третьим стал швед Мартин Понсилуома.

Между тем прославленный француз Мартен Фуркад вновь разочаровал своих поклонников, заняв 43-е место. Он промахнулся уже на первом огневом рубеже, а на втором сделал это трижды.

Среди российских спортсменов отметим Дмитрия Малышко, который отстрелялся без промахов, но пришел только 14-м.

Отметим, что "серебро" Логинова позволило россиянину выйти на второе место и в общем зачете Кубка мира. У Бе - 308 очков, у Александра - 232, на третьей строчке француз Антонен Гигонна - 223 очка. Фуркад опустился на 5-ю позицию с 191-м очком.