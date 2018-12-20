Все три российских клуба, выступавшие на первом групповом этапе Еврокубка, пробились в Топ-16. Но если краснодарский "Локомотив-Кубань" и казанский УНИКС финишировали лидерами своих шестерок, то питерский "Зенит" еле-еле зацепился за спасительное четвертое место.

"Локомотив-Кубань" (игроки в светлой форме) сумел выиграть десять очков у немецкой "Альбы" в гостях. Фото: www.eurocupbasketball.com

Железнодорожники уже давно заработали себе путевку в следующую стадию, но последний матч с немецкой "Альбой" был принципиальным. На кону стояло первое место в группе. "Локо требовалась только победа, и южане с этой задачей справились, заодно взяв реванш за домашнее поражение в первом круге. Счет матча в "Макс Шмелинг Халле" - 92:82 в пользу российского клуба.

У гостей сразу пять игроков отметились двузначными показателями в графе "результативность". Это Матеуш Понитка (14 очков), Джауан Джонсон (14), Дмитрий Хвостов (12), Дмитрий Кулагин (10) и Виталий Фридзон (10). На матче присутствовали 8100 зрителей.

- Берлин - особый город для "Локо", - отметил президент клуба Андрей Ведищев. - Два года назад мы выиграли здесь третье место Евролиги, а теперь одержали победу в важном матче Еврокубка. В преддверии Топ-16 важно было взять реванш и выйти первыми из группы. Уверен, эта победа положительно скажется на психологии команды. В третьей четверти мы сломали "Альбу", смогли выиграть матч без травмированных Мустафы Фалля и Айзейи Уайтхеда. "Альба" в этом сезоне показывает отличный баскетбол, вдвойне приятно обыграть их на домашней арене.

Наставник кубанцев Владе Йованович обозначил козыри кубанцев в Берлине: "После большого перерыва взяли под контроль ситуацию с подборами и постарались замедлить игру. В итоге "Локо" смог навязать свой темп. Мы забрали 42 подбора, 15 из них - в нападении, и это стало ключом к победе".

Андрей Ведищев: Берлин - особый город для "Локо". Здесь два года назад мы завоевали "бронзу" Евролиги, а теперь одержали победу в важном матче Еврокубка

"Зенит" завершил выступление в группе серией из трех поражений. Последнее случилось дома в ходе встречи с французским "Виллербанном" - 81:84 в дополнительной пятиминутке. Питерцы угодили в математически сложную тройную закрутку с белградским "Партизаном" и "Тюрк Телекомом". Лишними в этой тройке после утомительного подсчета личных встреч и разницы игровых очков оказались баскетболисты из Анкары, занявшие пятое место. "Зенит" идет дальше, но с такой игрой дальнейшие перспективы подопечных Василия Карасева туманны.

Группы Топ-16 сформированы не по жеребьевке, а согласно заранее обнародованной формуле. В каждом квартете - по одной команде с первого, второго, третьего и четвертого места в шестерках предыдущей стадии.

Вот состав групп: "E" - "Монако (Франция), "Альба" (Германия), "Партизан" (Сербия), "Летувос Ритас" (Литва); "F" - "Локомотив-Кубань" (Россия), "Виллербанн" (Франция), "Скайлайнерс" (Германия), "Ульм" (Германия); "G" - "Валенсия" (Испания), "Уникаха" (Испания), "Црвена Звезда" (Сербия), "Лимож" (Франция); "Н" - УНИКС (Россия), "Зенит" (Россия), "Андорра" (Испания), "Цедевита" (Хорватия).

Первые матчи Топ-16 пройдут уже 2 января. В начале февраля определятся участники четвертьфинала, которыми станут по две лучшие команды от каждого квартета.

А в 13-м туре регулярного сезона Евролиги подмосковные "Химки", выступающие пока без травмированных Алексея Шведа и Энтони Гилла, не справились в израильском Тель-Авиве с местным "Маккаби" - 63:79.

В "регулярке" сейчас уплотненное расписание. За 13-м туром сразу же начался и 14-й. Вчера вечером ЦСКА принимал турецкий "Эфес". Результат матча стал известен уже после подписания этого номера "РГ".

Где будем смотреть

21 декабря, пятница, "МАТЧ! Игра"

19.55. "Химки" (Россия) - "Дарюшшафака" (Стамбул, Турция). Евролига. 14-й тур. Прямая трансляция.

22 декабря, суббота, "МАТЧ! Наш Спорт"

18.05. УГМК (Екатеринбург) - "Спарта энд К" (Видное). Женщины. Кубок России. "Финал четырех" в Курске. Первый полуфинал. Прямая трансляция.

19.50. "Динамо" (Курск) - "Надежда" (Оренбург). Женщины. Кубок России. Второй полуфинал. Трансляция в записи.