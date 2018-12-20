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20.12.2018 11:46
Рубрика: В мире

Лучшего немецкого журналиста уволили за выдуманные репортажи

Текст: Александр Ленин
Фото: ALEXANDER BECHER/EPA Фото: ALEXANDER BECHER/EPA
Фото: ALEXANDER BECHER/EPA

Титулованный автор немецкого еженедельника Der Spiegel Клаас Релотиус потерял сове место в издании из-за выдуманных деталей и недостоверных фактов в своих статьях. Журналист накануне получил награду German Reporter Award 2018 в категории "лучший репортаж" за материал о молодом сирийском мальчике.

"В последние годы Der Spiegel опубликовал порядка 60 материалов за подписью репортера Клааса Релотиуса. Сейчас он признал, что в нескольких случаях либо придумывал истории, либо искажал факты", - написано на официальном сайте журнала.

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Примечательно, что 33-летний мужчина не стал отпираться и сознался в содеянном. Фальсификации вскрылись в результате внутреннего расследования Der Spiegel. По некоторым данным, ложная информация найдена как минимум в четырнадцати статьях репортера. Мужчина, в частности, вставлял в свои материалы несуществующие цитаты людей, которые те никогда не произносили.

Первые подозрения у руководства Der Spiegel возникли после опубликования материалов Релотиуса о ситуации на американо-мексиканской границе. О нечистоплотности своего коллеги в редакцию также сообщил журналист Хуан Морено, который вместе с немецким корреспондентом освещал указанный сюжет.

Разоблаченный журналист собственноручно написал заявление и уволился из редакции. По словам Релотиуса, он просто давал читателям то, что они хотели видеть на страницах журнала.

Примечательно, что карьеру в Der Spiegel Клаас Релотиус начинал в качестве внештатного автора. Он также сотрудничал с рядом других именитых изданий.

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