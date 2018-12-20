Лукашенко поставил задачу придать Минску облик европейской столицы

Одними "красивыми фасадами и зелеными насаждениями" нельзя, по мнению белорусского руководителя, сформировать международный облик Минска как европейской столицы. Этот сложный архитектурный вопрос был поднят президентом на совещании с городским активом, передает его пресс-служба.

В республику приезжают тысячи гостей, которые восхищаются чистотой и гостеприимством двухмиллионного мегаполиса. Но остается ли он в их памяти как уникальный город со своим собственным стилем, задается вопросом президент. Сегодня, убежден он, как никогда остро встал вопрос о формировании целостного архитектурного облика белорусской столицы.

В Минске, обратил внимание руководства города президент, появилось множество пестрых и не согласующихся решений. "Вам предстоит устранить допущенные просчеты", - указал он новому мэру столицы. А для этого Лукашенко предложил "создать группу толковых, продвинутых архитекторов, которые пропишут, как развиваться хотя бы основным магистралям, что и где будем строить".

Президент полагает, что необходимо разработать концепцию даже не застройки, а приведения столицы в порядок. Все это будет обогащать ее, "поддерживать, укреплять преемственность традиций", - уверен он, но предостерег архитекторов от проектировки высотных зданий.

Более творчески, отмечалось на совещании, нужно подходить и к озеленению, цветочному оформлению, к малым архитектурным формам, поскольку все это со временем может стать урбанистическим достоянием. "Там, где наши отцы и деды строили города, все утопает в зелени. Новые микрорайоны - страшно смотреть", - с сожалением констатировал Лукашенко.

Он поручил столичной мэрии в течение двух лет освоить все ландшафтные зоны, которые сегодня предусмотрены под озеленение, и при этом дать людям возможность самим принять участие в этих работах, посадить свое дерево. "Каждый должен заботиться о Минске, пусть даже это не ваш микрорайон", - убежден президент.

По его словам, важно все, вплоть до незначительных мелочей - элементов украшения зданий, автобусных остановок, дорожных знаков, уличных фонарей, подсветки, рекламы и даже униформы городских служб. "Речь идет и о бренд-платформе, концепции, логотипе. Это поможет сформировать неповторимый образ Минска, узнаваемый во всем мире".

Белорусский лидер призвал все заинтересованные стороны сделать Минск "модным и популярным", напомнив, что ежегодно в столице проводится более тысячи культурных и спортивных мероприятий разного масштаба. А говоря о предстоящих будущим летом II Европейских играх, Лукашенко дал понять, что эти международные соревнования будут восприниматься как белорусская Олимпиада.

В страну приедут несколько тысяч атлетов и тренеров, сотни тысяч болельщиков. "Каждый метр городской среды должен работать на гостей и участников этого спортивного события. Минскому горисполкому необходимо мобилизовать все усилия и на самом высоком уровне провести данное мероприятие", - дал поручение президент.