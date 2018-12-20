Мексика разработала новую программу миграционной политики

В Мексике представлена новая программа миграционной политики страны. По словам главы национального института миграции Тонатиу Гильена, документ рассчитан на 2018-2024 годы.

У нового плана два главных направления: уважение и продвижение прав человека среди мигрантов и социальное, экономическое развитие самой Мексики, а также стран Центральной Америки. Кроме того, Мексика впервые создаст специальную комиссию, которая будет заниматься защитой прав детей-мигрантов, пишет РИА Новости.

Глава министерства иностранных дел Марсело Эбрард подчеркнул, что Мексика стала первой страной с новой миграционной политикой после решения ООН. В среду Генассамблея ООН проголосовала подавляющим большинством голосов за принятие Глобального договора по миграции.

Ранее проблему миграции обсудили президенты США и Мексики. Речь также шла о возможности реализации совместной программы по развитию и созданию рабочих мест в Центральной Америке. По данным мексиканского МИД, Вашингтон направит на развитие стран Центральной Америки 5,8 миллиарда долларов для предотвращения миграционного потока, и еще 4,8 миллиарда долларов - на развитие Мексики.

Власти самой Мексики намерены в течение ближайших пяти лет вложить 30 миллиардов долларов в развитие южных штатов страны, откуда идет основной поток мигрантов.