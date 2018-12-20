МИД Китая выступил против милитаризации космического пространства

Китай выступает решительно против любых попыток милитаризации космического пространства. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя указ президента США о создании командования Космическими силами в структуре вооруженных сил страны.

По словам дипломата, Китай против использования космического пространства в качестве новой арены для войны. "Космическое пространство является общим", - подчеркнула Чуньин.

В МИД Китая также выражают надежду, что все заинтересованные стороны, особенно обладающие мощными вооруженными силами, "предпримут конкретные меры для сохранения мира в космическом пространстве", цитирует ТАСС.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Космического командования. По задумке американского лидера, новый вид вооружения призван гарантировать безопасность Америки в космосе на фоне растущих угроз со стороны других стран. По мнению Вашингтона, угроза исходит, в том числе от России и Китая, которые активно наращивают военно-космический потенциал.