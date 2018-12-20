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20.12.2018 17:06
Рубрика: Власть

МИД РФ: Новые санкции говорят о желании США обострить отношения с Москвой

Текст: Александр Ленин
Вашингтон продолжает следовать курсу на дальнейшее обострение двусторонних отношений с Москвой, считают в российском МИД.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

"Наладившая за последние годы настоящий санкционный конвейер американская администрация, видимо, не смогла уйти на рождественские каникулы, не отметившись на своем любимом треке", - прокомментировал ситуацию с введением Вашингтоном новых антироссийских рестрикций заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, слова которого приводятся на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

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Дипломат подчеркнул, что американская сторона продолжает муссировать прежде вброшенные в мировое информационное пространство инсинуации о хакерских и химических атаках, а также о так называемом "вмешательстве в выборы" в США.

"Единственный элемент, который заслуживает упоминания - помимо так называемых "российских разведчиков" в поле зрения вашингтонских "санкционщиков" попали теперь и представители российских СМИ", - добавил замминистра. Данный факт он расценил, как попытку американцев запретить некоторые суждения, нежели дать на них аргументированный ответ.

Рябков в очередной раз назвал санкции США нелегитимными. По его мнению, ограничительные меры США являются неэффективным внешнеполитическим инструментом. "Давлению Россия не поддается. Близорукий американский подход совершенно не отвечает интересам народов наших стран, подрывает перспективы нормализации двусторонних отношений", - подытожил он.

Накануне министерство финансов США ввело новые санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц, которые, как считают в Вашингтоне, причастны к инциденту в Солсбери и "вмешательству" в американские выборы.

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В "черные списки" в общей сложности попали 18 человек, среди которых Александр Петров и Руслан Боширов. США обвиняют мужчин в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Кроме того, рестрикции наложены на четыре российские компании, в том числе на СМИ. Среди них информагентство "Невские новости", интернет-издания "Федеральное агентство новостей" и USA Really, а также ФБА "Экономика сегодня".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Санкции и антисанкции Россия и США
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