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20.12.2018 23:03
Рубрика: Общество

Мусор уберут

Минприроды и читатели "Российской газеты" побеждают свалки
Текст: Ольга Бухарова
Российская газета - Неделя №7750 (287)
В четверг, после показанного в "РГ" видеосюжета с жалобой жительницы из Астрахани, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин добился от региональных властей обещания, что эта свалка будет рекультивирована.

Во время "Делового завтрака" в "РГ" Дмитрию Кобылкину был показан видеосюжет, подготовленный нашими собкорами. Жительница Астрахани Галина Гусева пожаловалась министру, что уже более полугода безуспешно пытается бороться с городскими свалками. Женщина рассказала, что обращалась на "горячую линию" правительства области, в результате ей пришло 30 ответов. "Но, как видите, свалка до сих пор существует, никто не занимается разрешением этого вопроса", - посетовала Галина Гусева. Обращаясь к министру, женщина спросила: "Подскажите, что необходимо сделать, чтобы муниципальные власти все-таки занялись решением этого вопроса, а не перекладывали его на неустановленных собственников?"

Необходимо менять отношение, в том числе людей к мусору, считает Дмитрий Кобылкин. Часто так бывает, что кто-то сформировал мусорную кучу, остальные решили, что туда можно безнаказанно все бросать. "Ну почему, когда мы приезжаем в Европу или еще куда-то за границу, то очень быстро понимаем, что там мусорить нельзя. А у себя в стране считаем, что это делать можно. Это неправильно", - уверен Дмитрий Кобылкин. И добавил, что культуру обращения с мусором нужно менять, прививать ее с детства. При этом заметил, что адрес и имя заявительницы записал - переговорит с губернатором.

Фото: PHOTOXPRESS
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Министр вспомнил свой опыт работы на Ямале. Будучи главой Пуровского района ЯНАО, Дмитрий Кобылкин занялся благоустройством города. И начал с субботников, причем они были организованы регулярно каждые выходные. Например, был объявлен конкурс на лучшую кучу мусора. На Ямале короткое лето, поэтому до прихода суровых холодов нужно было успеть привести в порядок свою территорию. Позже и студентов смогли привлечь во время летней практики к уборке территории, изыскав на это денежные средства. Министр уверен, что юному поколению нужно как можно раньше прививать бережное отношение к природе. И лучше всего начать приучать детей не мусорить уже с детского сада.

"Мы ставили мусорные баки сначала в 50 метрах друг от друга. Их ломали, переворачивали. Взамен поставили антивандальные, - рассказал Дмитрий Кобылкин. - Пока расстояние между баками не сократили до 20 метров, не смогли добиться, чтобы мусор не оказывался на земле. Если с детства не приучили человека к чистоте, ничего не получится. Прививать эту культуру предстоит нам всем, журналистам в том числе. Это огромная работа. Мы со всем справимся. Нужно только понять, что любая реформа начинается с себя".

Выслушав жалобу жительницы Астрахани, министр пообещал разобраться в проблеме.

И уже на следующий день, как сообщила "РГ" пресс-служба минприроды, Дмитрий Кобылкин пообщался с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым. Глава региона пообещал, что свалка по указанному в сюжете адресу будет рекультивирована.

Собкоры проконтролируют, когда будет выполнено обещание.

Дмитрий Кобылкин: Мусор ниоткуда к нам не прилетел, мы его создали сами. Мы в ответе перед будущим поколением. Фото: Аркадий Колыбалов

Губернаторам пришли письма: не копить горы мусора на Новый год

Текст: Елена Березина , Ольга Бухарова
Впереди новогодние праздники, и за это время, как показывает практика, когда страна отдыхает, больше всего скапливается гора мусора.

"Конечно, такого допускать нельзя. Поэтому уже разосланы письма губернаторам, чтобы ответственные службы на местах обратили внимание на эти традиционно напряженные для коммуналки дни, - сообщил на деловом завтраке в "Российской газете" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. - Праздничные горы мусора появляются не из-за реформы, это надо понимать - их просто нужно вовремя убирать".

Фото: РИА Новости
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Собственно, тема "мусорной реформы" была одной из ведущих в разговоре с журналистами "РГ". Новые правила сбора, переработки и утилизации отходов неизбежно отразятся на тарифах.

"И многие регионы запланировали на своих территориях компенсационные мероприятия, - рассказал министр. - К примеру, предусмотрено субсидирование ставки, особенно для социально незащищенной категории населения. Так, в Башкирии в связи с переходом на новую систему сбора мусора пересчитают субсидии на оплату ЖКУ для малоимущих и расширят список получателей социальной поддержки. И таких примеров, поверьте, предостаточно. Конечно, и государство берет на себя обязательства контролировать рост тарифов на вывоз мусора. Мы эту ситуацию не пустим на самотек".

Интервью главы Минприроды Дмитрия Кобылкина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

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