Минприроды и читатели "Российской газеты" побеждают свалки

В четверг, после показанного в "РГ" видеосюжета с жалобой жительницы из Астрахани, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин добился от региональных властей обещания, что эта свалка будет рекультивирована.

Во время "Делового завтрака" в "РГ" Дмитрию Кобылкину был показан видеосюжет, подготовленный нашими собкорами. Жительница Астрахани Галина Гусева пожаловалась министру, что уже более полугода безуспешно пытается бороться с городскими свалками. Женщина рассказала, что обращалась на "горячую линию" правительства области, в результате ей пришло 30 ответов. "Но, как видите, свалка до сих пор существует, никто не занимается разрешением этого вопроса", - посетовала Галина Гусева. Обращаясь к министру, женщина спросила: "Подскажите, что необходимо сделать, чтобы муниципальные власти все-таки занялись решением этого вопроса, а не перекладывали его на неустановленных собственников?"

Необходимо менять отношение, в том числе людей к мусору, считает Дмитрий Кобылкин. Часто так бывает, что кто-то сформировал мусорную кучу, остальные решили, что туда можно безнаказанно все бросать. "Ну почему, когда мы приезжаем в Европу или еще куда-то за границу, то очень быстро понимаем, что там мусорить нельзя. А у себя в стране считаем, что это делать можно. Это неправильно", - уверен Дмитрий Кобылкин. И добавил, что культуру обращения с мусором нужно менять, прививать ее с детства. При этом заметил, что адрес и имя заявительницы записал - переговорит с губернатором.

Министр вспомнил свой опыт работы на Ямале. Будучи главой Пуровского района ЯНАО, Дмитрий Кобылкин занялся благоустройством города. И начал с субботников, причем они были организованы регулярно каждые выходные. Например, был объявлен конкурс на лучшую кучу мусора. На Ямале короткое лето, поэтому до прихода суровых холодов нужно было успеть привести в порядок свою территорию. Позже и студентов смогли привлечь во время летней практики к уборке территории, изыскав на это денежные средства. Министр уверен, что юному поколению нужно как можно раньше прививать бережное отношение к природе. И лучше всего начать приучать детей не мусорить уже с детского сада.

"Мы ставили мусорные баки сначала в 50 метрах друг от друга. Их ломали, переворачивали. Взамен поставили антивандальные, - рассказал Дмитрий Кобылкин. - Пока расстояние между баками не сократили до 20 метров, не смогли добиться, чтобы мусор не оказывался на земле. Если с детства не приучили человека к чистоте, ничего не получится. Прививать эту культуру предстоит нам всем, журналистам в том числе. Это огромная работа. Мы со всем справимся. Нужно только понять, что любая реформа начинается с себя".

Выслушав жалобу жительницы Астрахани, министр пообещал разобраться в проблеме.

И уже на следующий день, как сообщила "РГ" пресс-служба минприроды, Дмитрий Кобылкин пообщался с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым. Глава региона пообещал, что свалка по указанному в сюжете адресу будет рекультивирована.

Собкоры проконтролируют, когда будет выполнено обещание.