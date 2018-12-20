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20.12.2018 21:42
Рубрика: Общество

Отказы исключены

Экстренная помощь - срочно и бесплатно
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск №7751 (288)
Министерство здравоохранения РФ на своем сайте напоминает россиянам допустимые сроки ожидания помощи врачей в различных ситуациях. Время оказания врачебной помощи, разъясняет ведомство, зависит от типа самой помощи. Так, в экстренных случаях медикам предписывается оказывать ее безотлагательно. Более того, оказание помощи по таким обращениям бесплатно, а отказ не допускается.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В случае неотложной ситуации сроки оказания первичной помощи не должны превышать двух часов с момента обращения пациента. Под неотложной подразумеваются внезапные острые заболевания или их обострение без явных признаков угрозы для жизни.

Фото: Пресс-служба Агентства инвестиций в социальную сферу
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В основном медицинская помощь бывает плановой. В эту категорию входят любые консультации, плановые осмотры, диагностические исследования и прочие формы ее оказания, не требующие экстренного или неотложного вмешательства. И тогда сроки иные.

Так, участковому терапевту или педиатру надлежит провести осмотр в течение суток с момента обращения пациента. Для врачей-специалистов этот срок составляет 14 календарных дней.

Рентген, маммография, УЗИ и прочие исследования тоже следует провести за две недели. А компьютерную, магнитно-резонансную томографию и ангиографию - за месяц. Исключение представляют пациенты с онкологическими заболеваниями. Таких посетителей врачу надлежит принять в течение 14 дней со дня обращения, напоминает минздрав.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Колонка Ирины Краснопольской
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