В случае неотложной ситуации сроки оказания первичной помощи не должны превышать двух часов с момента обращения пациента. Под неотложной подразумеваются внезапные острые заболевания или их обострение без явных признаков угрозы для жизни.
В основном медицинская помощь бывает плановой. В эту категорию входят любые консультации, плановые осмотры, диагностические исследования и прочие формы ее оказания, не требующие экстренного или неотложного вмешательства. И тогда сроки иные.
Так, участковому терапевту или педиатру надлежит провести осмотр в течение суток с момента обращения пациента. Для врачей-специалистов этот срок составляет 14 календарных дней.
Рентген, маммография, УЗИ и прочие исследования тоже следует провести за две недели. А компьютерную, магнитно-резонансную томографию и ангиографию - за месяц. Исключение представляют пациенты с онкологическими заболеваниями. Таких посетителей врачу надлежит принять в течение 14 дней со дня обращения, напоминает минздрав.