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20.12.2018 00:54
Рубрика: Общество

Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России

Младенческая смертность в России упала до рекордно низких показателей. Об этом заявили в Минздраве РФ в ответ на распространенные ранее данные Счетной палаты РФ.

"По данным за 10 месяцев 2018 года, младенческая смертность в России достигла исторического минимума в 5,0 на 1000 рождений", - сообщается на официальном сайте Минздрава.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Там добавили, что при этом "динамика в различных регионах на протяжении всей истории носила различный характер".

Ранее Счетная палата сообщила, что по результатам аудита в 19 регионах в 2017 году был зафиксирован рост младенческой смертности относительно 2016-го. В частности, в Республике Адыгея динамика составила 45,7%, в Мурманской области - 38,5%, в Новгородской - 31,8%.

В Минздраве признали, что в 2017 году показатель младенческой смертности действительно вырос в 23 российских регионах, но при этом в восьми из них ее уровень был ниже общефедерального.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минздрав Госфонды и контрольные органы Счетная палата
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