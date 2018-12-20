Моуринью: "У меня есть будущее даже без "Манчестер Юнайтед"

Теперь уже бывший тренер "Манчстер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал личное отношение к увольнению с должности наставника команды. "Особенный" остался верен себе, с гордостью ответив журналистам, что "Юнайтед" для него уже в прошлом.

"Все кончено. У "Манчестер Юнайтед" есть будущее без меня, и у меня есть будущее без "МЮ", - заявил Жозе.

Моуринью напомнил, что всегда критиковал тренеров, которые подробно рассказывают о том, что произошло и кто виноват. Отдельно он обратился к фанатам и СМИ с просьбой уважать его частную жизнь и позволить жить в обычном режиме, пока он не решит вернуться в футбол. Обращаясь к команде и клубу, Моуринью сказал, что горд был руководить такими игроками.

- Я работал с фантастическими людьми, и я верю, что некоторые из них навсегда останутся моими друзьями. Каждый раз, когда закрывается глава, я выражаю глубокое уважение и не публикую комментарии касательно моих коллег, - заключил португальский тренер.

55-летний наставник был уволен с поста тренера "Манчестер Юнайтед" 18 декабря. Причиной стал ряд неутешительных результатов, которые показывала команда в Английской премьер-лиге. Сейчас "дьяволы" находятся на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от "Ливерпуля", занимающего первую строчку, составляет 19 очков. Преемником Моуринью стал Уле-Гуннар Сульшер.