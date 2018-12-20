МВД приняло решение о блокировке материала о героиновой наркоманке

Специалисты министерства внутренних дел провели проверку материала об употребляющей более 10 лет героин девушке, который был опубликован на интернет-ресурсе "Батенька, да вы трансформер". Текст назывался - "Героин - собственность модели". В нем изданию дала интервью молодая девушка, которая не скрывает, что употребляет много лет героин. Более того, если верить автору материала, она употребила наркотик даже во время интервью. Девушка рассказала журналисту о том, что можно якобы жить нормальной жизнью, при этом употребляя наркотики.

Полицейские проверяли текст на предмет наличия в нем информации, распространение которой по закону в России запрещено.

"Было установлено, что статья содержит сведения, направленные на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В связи с этим было принято решение о блокировке этого материала, о чем в установленном порядке уже проинформирован Роскомнадзор".

Ирина Волк напомнила, что специалисты МВД постоянно осуществляют мониторинг интернета, в том числе с целью выявления ресурсов, пропагандирующих употребление наркотиков. За 9 месяцев текущего года, по данным МВД, Роскомнадзором было заблокировано свыше 19 тысяч таких интернет-страниц. "Примерно четверть из них приходится на долю социальных сетей", - уточнила Ирина Волк.