На стадионах Катара к ЧМ-2022 появится уникальное покрытие

Катар вырастит уникальное зеленое покрытие, которое сможет выдержать жару в 40 градусов. Страна готовится к чемпионату мира 2022 года.

"Мы учитываем опыт других стран. Специально для игр на фермах будет выращена трава, которая не использовалась раньше нигде в мире", - рассказал инженер Мухаммед Ахмед.

По его словам, открыт специальный центр для изучения и селекции травы. Зеленое покрытие должно выдерживать зимний и летний сезоны, сильную влажность, кондиционирование.

Напомним, впервые в истории мундиалей ЧМ по футболу пройдет не летом, а зимой. Финальный матч состоится 18 декабря на стадионе в городе Лусаиле.