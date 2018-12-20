На Урале детскую площадку установили в чистом поле

Новую детскую площадку для ребятишек села Черноусово Свердловской области уже окрестили "потемкинским аттракционом". Она бросается в глаза каждому, кто проезжает по местной трассе. Качели, горки и турникеты, раскрашенные в броские тона, красуются… посреди сугробов за деревенской околицей. До окраинных домов - метров пятьдесят. Аттракционы безлюдны и смотрятся нелепо средь чистого поля.

Солидные средства на благоустройство села - 200 тысяч рублей - были выделены из бюджета в нынешнем году. Черноусово - село крепкое, раскидистое, до сотни дворов растянулись вдоль реки. Но ни своей школы, ни детсада, ни дома культуры нет. А ребятишек подрастает более полусотни. Поэтому в первую очередь деревенские решили позаботиться об их счастливом детстве. Против идеи строительства игровой площадки никто не возражал, но реальное воплощение ее в жизнь ввергло местных в шок.

- Да кто ж из родителей пустит ребятишек в поле гулять? Здесь ни фонаря, ни деревца, ни забора. Даже дорожку расчистили от сугробов только к приезду проверяющих. Площадку открыли в сентябре, и за все это время я ни одного ребенка здесь не видела, - возмущается местная жительница Галина Меркер.

Посмотреть на игровые выселки и оценить, не зря ли зарыты деньги в землю, комиссия проверяющих приехала после того, как кто-то из деревенских анонимно выложил видео снежных качелей в соцсеть. В своем обзоре сельский блогер назвал такое решение "издевательством над жителями своей деревни". А вот местные власти ничего незаконного и уж тем более аномального в ситуации не видят. Более того, они утверждают, что открыли "площадку развития".

- По планам развития села, здесь будут строиться дома. Так что мы заранее создаем элементы благоустройства для новоселов. А сейчас это то место, где можно погулять: устроить проводы зимы, другие общие праздники. Летом рядом будет открыта спортплощадка для тренировок взрослых, - пояснила "РГ" глава сельской администрации Фаина Абакумова.

А пока новенькие игрушки скучают в сугробах в самом центре села рядом деревенские готовятся встречать Новый год. Уже утрамбована из снега огромная ледяная горка. Вот-вот установят елку. И центральным аттракционом станут старенькие качели, установленные с десяток лет назад.