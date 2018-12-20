На Урале детскую площадку установили в чистом поле

Новости

В Германии автомобиль сбил группу людей на остановке 22:27
В плацкартных вагонах могут удлинить полки 22:01
Пермские гаишники спасли девятилетнюю девочку на трассе 21:20
Порошенко возглавил антирейтинг на Украине 21:14
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Камчатки 21:10
Россия поднялась в рейтинге лучших для ведения бизнеса стран мира 21:00
Йоханнес Бё: Фуркад практически сломал карьеру мне и Шипулину 20:01
Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе России и Финляндии 19:37
В Петербурге подростков отправили в колонию за убийство бездомных 19:34
В Дагестане на уроке физкультуры умер школьник 19:33
Путин рассказал, какой подарок хотел бы получить на Новый год 19:24
Крейсер "Петр Великий" поразил учебную цель в Баренцевом море 19:13
На Кубани МиГ-29 при взлете уронил топливные баки 19:10
Девочка рассказала о впечатлениях после интервью с Путиным 19:03
Видео: Как выглядят елки от кутюр 18:57
Незрячая 17-летняя нижегородка взяла интервью у Владимира Путина 18:48
"Робб Старк" дал чудовищный прогноз на финал "Игры престолов" 18:30
Вышел трейлер четвертых "Людей в черном" 18:25
Россияне смогут оплачивать покупки с помощью QR-кодов 18:03
Вышел русский трейлер нового "Хеллбоя" 17:55
Глава Крыма обвинил западные страны в зарождении нового тоталитаризма 17:50
На Кубани перенесли слушания по делу об убийстве многодетной матери 17:45
Сергей Лукьяненко выпустил продолжение романа про милиционера-зомби 17:45
Путин оценил работу ЧВК "Вагнер" 17:44
Самарский суд арестовал следователя МВД по делу о крупной взятке 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 21:32

Качели на выселках

На Урале детскую площадку установили в чистом поле
Текст: Светлана Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск №7751 (288)
Новую детскую площадку для ребятишек села Черноусово Свердловской области уже окрестили "потемкинским аттракционом". Она бросается в глаза каждому, кто проезжает по местной трассе. Качели, горки и турникеты, раскрашенные в броские тона, красуются… посреди сугробов за деревенской околицей. До окраинных домов - метров пятьдесят. Аттракционы безлюдны и смотрятся нелепо средь чистого поля.
Новую площадку, построенную для ребятишек села Черноусово, уже окрестили "потемкинским аттракционом". Фото: Светлана Добрынина/ РГ Новую площадку, построенную для ребятишек села Черноусово, уже окрестили "потемкинским аттракционом". Фото: Светлана Добрынина/ РГ
Новую площадку, построенную для ребятишек села Черноусово, уже окрестили "потемкинским аттракционом". Фото: Светлана Добрынина/ РГ

Солидные средства на благоустройство села - 200 тысяч рублей - были выделены из бюджета в нынешнем году. Черноусово - село крепкое, раскидистое, до сотни дворов растянулись вдоль реки. Но ни своей школы, ни детсада, ни дома культуры нет. А ребятишек подрастает более полусотни. Поэтому в первую очередь деревенские решили позаботиться об их счастливом детстве. Против идеи строительства игровой площадки никто не возражал, но реальное воплощение ее в жизнь ввергло местных в шок.

- Да кто ж из родителей пустит ребятишек в поле гулять? Здесь ни фонаря, ни деревца, ни забора. Даже дорожку расчистили от сугробов только к приезду проверяющих. Площадку открыли в сентябре, и за все это время я ни одного ребенка здесь не видела, - возмущается местная жительница Галина Меркер.

Фото: depositphotos.com
В Кузбассе коммунальщики покрыли снежную горку белой краской

Посмотреть на игровые выселки и оценить, не зря ли зарыты деньги в землю, комиссия проверяющих приехала после того, как кто-то из деревенских анонимно выложил видео снежных качелей в соцсеть. В своем обзоре сельский блогер назвал такое решение "издевательством над жителями своей деревни". А вот местные власти ничего незаконного и уж тем более аномального в ситуации не видят. Более того, они утверждают, что открыли "площадку развития".

- По планам развития села, здесь будут строиться дома. Так что мы заранее создаем элементы благоустройства для новоселов. А сейчас это то место, где можно погулять: устроить проводы зимы, другие общие праздники. Летом рядом будет открыта спортплощадка для тренировок взрослых, - пояснила "РГ" глава сельской администрации Фаина Абакумова.

А пока новенькие игрушки скучают в сугробах в самом центре села рядом деревенские готовятся встречать Новый год. Уже утрамбована из снега огромная ледяная горка. Вот-вот установят елку. И центральным аттракционом станут старенькие качели, установленные с десяток лет назад. 

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
В Госдуме предложили перепроверять знания ПДД только у частых нарушителей
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года