Неизвестные распылили газ в лагере для мигрантов в Мексике

В мексиканском городе Тихуана неизвестные напали на лагерь, в котором жили мигранты из Центральной Америки.

Злоумышленники распылили на территории центра временного размещения слезоточивый газ. Пострадали несколько человек, в том числе женщины и дети. Задержать нападавших по горячим следам не удалось, сообщает ТАСС. Напомним, что на прошлой неделе в Тихуане были убиты два подростка из Гондураса. Полиция задержала троих подозреваемых в совершении данного преступления.

В лагере "Барреталь" находятся около 3 тысяч мигрантов, в основном из Гондураса.