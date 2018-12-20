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20.12.2018 14:23
Рубрика: Общество

Зонд "Новые горизонты" 1 января достигнет "края света"

Текст: Тимур Алимов
Фото: flickr.com/360 El Salvador Фото: flickr.com/360 El Salvador
Фото: flickr.com/360 El Salvador

Космический аппарат New Horizons 1 января приблизится к астероиду 2014 MU69, который астрофизики прозвали Ultima Thule, что в вольном переводе означает "край света".

Такое наименование открытый в 2014 году телескопом "Хаббл" объект в поясе Койпера получил по аналогии с мифическим островом на Крайнем Севере, обозначенным на средневековых картах.

Фото: NASA/Cassini/James O'Donoghue
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Ultima Thule станет самым дальним объектом Солнечной системы, к которому подойдет земной космический зонд. New Horizons преодолел почти 1,6 миллиарда километров после того, как исследовал Плутон в 2015 году.

Как сообщает Science Alert, команда программы New Horizons получила первые снимки астероида еще в августе, но не могла определить точную дату сближения, поскольку было необходимо рассчитать возможные препятствия для зонда. Теперь же можно с уверенностью сказать, что "встреча" аппарата с астероидом станет первым космическим событием наступающего года.

New Horizons подойдет к 2014 MU69 по прямой траектории на расстоянии всего 3,5 тысячи километров, что позволит сделать детальные снимки объекта. Полученные данные, уверены астрофизики, помогут продвинуться в изучении вопроса формирования планет.

Фото: Carnegie Institution
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Необычность Ultima Thule заключается еще в том, что он является либо экстремально вытянутым астероидом размером 25-45 километров, либо парой каким-то образом соединенных астероидов по 15-20 километров каждый. Космический объект имеет красноватый оттенок, а один оборот вокруг Солнца он совершает за 296 лет.

Планируется, что около 2014 MU69 New Horizons пробудет около 20 месяцев.

Общество Космос Общество Наука
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