Космический аппарат New Horizons 1 января приблизится к астероиду 2014 MU69, который астрофизики прозвали Ultima Thule, что в вольном переводе означает "край света".

Такое наименование открытый в 2014 году телескопом "Хаббл" объект в поясе Койпера получил по аналогии с мифическим островом на Крайнем Севере, обозначенным на средневековых картах.

Ultima Thule станет самым дальним объектом Солнечной системы, к которому подойдет земной космический зонд. New Horizons преодолел почти 1,6 миллиарда километров после того, как исследовал Плутон в 2015 году.

Как сообщает Science Alert, команда программы New Horizons получила первые снимки астероида еще в августе, но не могла определить точную дату сближения, поскольку было необходимо рассчитать возможные препятствия для зонда. Теперь же можно с уверенностью сказать, что "встреча" аппарата с астероидом станет первым космическим событием наступающего года.

New Horizons подойдет к 2014 MU69 по прямой траектории на расстоянии всего 3,5 тысячи километров, что позволит сделать детальные снимки объекта. Полученные данные, уверены астрофизики, помогут продвинуться в изучении вопроса формирования планет.

Необычность Ultima Thule заключается еще в том, что он является либо экстремально вытянутым астероидом размером 25-45 километров, либо парой каким-то образом соединенных астероидов по 15-20 километров каждый. Космический объект имеет красноватый оттенок, а один оборот вокруг Солнца он совершает за 296 лет.

Планируется, что около 2014 MU69 New Horizons пробудет около 20 месяцев.