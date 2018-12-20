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20.12.2018 16:58
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Собрался за короной

Текст: Павел Петровский
В Санкт-Петербурге с 25 по 31 декабря пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу под патронажем короля Салмана с внушительным призовым фондом в один миллион сто пятьдесят тысяч долларов.
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен едет в Санкт-Петербург с наполеоновскими планами. Фото: РИА Новости Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен едет в Санкт-Петербург с наполеоновскими планами. Фото: РИА Новости
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен едет в Санкт-Петербург с наполеоновскими планами. Фото: РИА Новости

Накануне был официально презентован официальный сайт турнира, на котором любители древней игры могут найти самую актуальную информацию о предстоящих баталиях.

Напомним, что в турнирах примут участие лучшие гроссмейстеры планеты. Так, у мужчин стартовый лист возглавляют действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), а также такие выдающиеся мастера, как россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Аниш Гири (Нидерланды), Вишванатан Ананд (Индия), Левон Аронян (Армения), Хикару Накамура (США).

У женщин за призы в рапиде и блице поборются чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай), наша вице-чемпионка мира Екатерина Лагно, в компании с Александрой Костенюк, Александрой Горячкиной и Валентиной Гуниной, Анна и Мария Музычук (обе - Украина), Хампи Конеру (Индия), Нана Дзагнидзе (Грузия) и многие другие.

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Действующим чемпионом мира по рапиду является Вишванатан Ананд, а по блицу - Магнус Карлсен. У женщин обладательницами званий являются соответственно Цзюй Вэньцзюнь и Нана Дзагнидзе.

Чемпион мира Магнус Карлсен уже выразил намерение вернуть себе корону в рапиде и, таким образом, вновь стать сильнейшим во всех трех видах шахмат. "Можете так и написать - я не допущу никаких захватчиков трона", - цитирует норвежца пресс-служба Российской шахматной федерации.

Добавим, что местом проведения станет крупнейшее экспозиционное пространство в центре Санкт-Петербурга - Центральный выставочный зал "Манеж".

По заверениям организаторов, гостей соревнования ждет обширная дополнительная программа, в которую войдут турниры для детей и взрослых, конкурсы решения задач, сеансы, мастер-классы, знакомство с экспонатами Музея шахмат РШФ и многое другое. Для зрителей вход на турнир свободный. 

Спорт Шахматы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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