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20.12.2018 21:00
Рубрика: Общество

Улики из космоса

Образцы с внешней поверхности продырявленного "Союза" передадут специалистам
Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Федеральный выпуск №7751 (288)
20 декабря с орбиты вернулись космонавт "Роскосмосa" Сергей Прокопьев, астронавт ЕКА Александр Герст и астронавт НАСА Серина Ауньен-Чэнселлор. Все штатно. По заключению медиков, самочувствие экипажа хорошее. И это главное.

"Спасибо за работу", - сказал, подойдя к российскому космонавту Сергею Прокопьеву, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Позади 197 суток работы в невесомости. К возвращению россиянина, немца и американки, пожалуй, как никогда было приковано внимание по обеим сторонам океана. Еще бы. Они привезли "улики", которые могут пролить свет на необъяснимое пока появление "черной дыры" в корабле "Союз МС-09". Он находился в составе МКС с 8 июня 2018 года. На нем "небожители" и приземлились.

Рогозин: Полеты на МКС по сверхбыстрой схеме начнутся через 1,5 года

Спускаемый аппарат "Союза МС-09" был сразу взят под охрану. Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серина Ауньён-Чэнселлор доставили на Землю образцы герметика, которым было закрыто отверстие, обнаруженное в шпангоуте бытового отсека корабля в августе, мазки с внешней поверхности, а также пластины микрометеоритной защиты. Это все было "добыто" российскими космонавтами Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым во время беспрецедентного, как говорят аналитики, по сложности и риску выхода в открытый космос.

Напомним: в августе стало известно об утечке воздуха на МКС, источником которой стало отверстие в "Союзе". Дыру оперативно заделали, герметичность станции восстановили. А в декабре наши космонавты обследовали место отверстия снаружи. Они вскрыли часть обшивки корабля, чтобы снять необходимые соскобы. Работали резаком и ножницами по металлу. Теплоизоляцию вскрывали именно резаком. А затем ножницами разрезали и с помощью зажимных клещей отогнули микрометеоритную защиту. Когда Кононенко доложил, что обнаружил отверстие, ЦУП подтвердил: "Да, мы его тоже наблюдаем".

Роскосмос определился с обликом новой российской сверхтяжелой ракеты

Космонавты взяли мазки с открывшейся поверхности корабля. Теперь "Роскосмос" передаст образцы следствию. Крайне важно, чтобы в истории с дырой были расставлены все точки над "i".

Кроме "улик", экипаж привез впервые напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна. Ученым важно проанализировать, как влияет космическая микрогравитация на эффективность процесса создания живых тканей и органных конструктов. Надо сказать, что аналогичный американский эксперимент запланирован лишь на февраль будущего года.

"Спасибо за работу", - сказал после приземления российскому космонавту Сергею Прокопьеву глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

На МКС сейчас продолжают работу космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко, астронавты НАСА и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Накануне Кононенко принял командование МКС: Александр Герст передал нашему космонавту символический ключ от станции. Смену "власти" экипаж всегда отмечает звоном в колокол - это старая традиция.

Следующая экспедиция отправится с Байконура 1 марта 2019 года на корабле "Союз МС-12". В состав нового экипажа входят космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин, а также астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох. Напомним: Овчинин и Хейг должны были прибыть на МКС еще в октябре этого года, однако не долетели до станции из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября. 

Между тем

Президиум Научно-технического совета "Роскосмоса" обсудил проект концепции создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. На первой ступени будут использованы технические решения, принимаемые в рамках создания ракеты среднего класса "Союз-5", а третья водородная ступень будет создаваться в рамках проекта тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-5В". Новый российский "сверхтяж" будет способен выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. В перспективе его планируется использовать для космических полетов к Луне и Марсу. Строительство инфраструктуры для сверхтяжелой ракеты-носителя и ракеты среднего класса для запусков пилотируемых кораблей с космодрома Восточный начнется в 2026 году.

Общество Космос
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