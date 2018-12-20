Обвиняемый в госизмене военный эксперт останется в СИЗО "Лефортово"

Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания в следственном изоляторе на четыре месяца военному эксперту Владимиру Неелову, обвиняемому в государственной измене.

Как пояснила "РГ" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, содержание Неелова в СИЗО продлено на срок до 25 апреля 2019 года.

Следствие по делу обвиняемого ведут сотрудники ФСБ. Следствие считает, что он передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну. Подробности этого дела неизвестны, так как материалы предварительного следствия засекречены.

И судебные заседания проходят в закрытом режиме, потому что на следственных документах стоит гриф "секретно". Но слушателей и представителей СМИ пустили на оглашение постановления о продлении срока меры пресечения.

Известно, что Неелов - эксперт Центра стратегической конъюнктуры и Центра стратегических оценок и прогнозов. Он специализировался на изучении частных военных компаний и феномена "приватизации военной сферы", особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий. Также он автор ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.

Он был задержан в октябре нынешнего года и содержится в СИЗО "Лефортово". По статье 275 УК РФ за госизмену обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.