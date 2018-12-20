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20.12.2018 15:08
Рубрика: Происшествия

Обвиняемый в госизмене военный эксперт останется в СИЗО "Лефортово"

Текст: Владимир Полетаев

Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания в следственном изоляторе на четыре месяца военному эксперту Владимиру Неелову, обвиняемому в государственной измене.

Как пояснила "РГ" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, содержание Неелова в СИЗО продлено на срок до 25 апреля 2019 года.

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Следствие по делу обвиняемого ведут сотрудники ФСБ. Следствие считает, что он передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну. Подробности этого дела неизвестны, так как материалы предварительного следствия засекречены.

И судебные заседания проходят в закрытом режиме, потому что на следственных документах стоит гриф "секретно". Но слушателей и представителей СМИ пустили на оглашение постановления о продлении срока меры пресечения.

Известно, что Неелов - эксперт Центра стратегической конъюнктуры и Центра стратегических оценок и прогнозов. Он специализировался на изучении частных военных компаний и феномена "приватизации военной сферы", особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий. Также он автор ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.

Он был задержан в октябре нынешнего года и содержится в СИЗО "Лефортово". По статье 275 УК РФ за госизмену обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Происшествия Правосудие Суд
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