Очередной гражданин Канады арестован в Поднебесной

Однако после того, как стало очевидным, что задержание Мэн Ваньчжоу по обвинению в сотрудничестве с Ираном было заранее спланированной операцией канадских и американских спецслужб, и женщина с высокой вероятностью может оказаться в руках правосудия США, Пекин стал действовать. Финансового директора "Хуавей" канадский суд отпустил под залог в семь миллионов долларов. Официальная Оттава утверждала, что до начала февраля ждет от Вашингтона документы на экстрадицию китаянки. Но действия Китая могут существенно подкорректировать эти планы.
Вместо грозных, но, к сожалению, малоэффективных в отношениях с канадцами нот протеста внешнеполитического ведомства, в Китае решили ответить на провокацию "зеркально". Под арест без права контактов с внешним миром попал живший в КНР бывший канадский дипломат Майкл Ковриг, сотрудничавший с брюссельской неправительственной организацией "Международная кризисная группа". Его обвинили, по сведениям газеты "Синьцзинбао" в подрыве национальной безопасности Китая. А когда пришло понимание, что премьер Канады не услышал китайское требование немедленно освободить руководителя "Хуавей", последовало новое задержание. На этот раз в тюрьму отправился канадский бизнесмен Майкл Спэйвор, чья компания занималась организацией туристических поездок в Северную Корею. Ему также предъявлены обвинения в подрыве нацбезопасности Поднебесной. Впрочем, и на этот раз премьер Канады Джастин Трюдо не сделал надлежащих выводов, хотя бравады в его комментариях существенно поубавилось.
После чего последовал третий демонстративный арест - на этот раз за решетку отправлена за незаконное трудоустройство гражданка Канады Сара Доната Макайвер, работавшая учителем. Как утверждал глава канадского правительства, этот арест не был связан с двумя предыдущими. Однако в ситуации, когда конфликт между Китаем и Канадой может в любой момент разгореться с новой силой, в Пекине нашли дополнительные аргументы, чтобы убедить Оттаву не подыгрывать американцам. Стремление канадского премьера представить задержание Мэн Ваньчжоу в качестве сугубо юридического вопроса - выполнения обязательств перед Вашингтоном, может привести к тому, что задержанные в Китае граждане Канады надолго задержатся в местной тюрьме. Добавлю, что кроме США, назвавших аресты канадских граждан неприемлемыми, никакой волны мирового возмущения действиями Пекина не последовало. А значит Оттаве придется в одиночку "расхлебывать кашу", которую она заварила.
Два года назад премьер Канады договорился с китайским коллегой удвоить к 2025 году количество двусторонних визитов и заключить туристическое соглашение, которое "углубит связи между гражданами". Китай стал вторым по объему торговым партнером Канады с товарооборотом, приближавшимся к 100 миллиардам долларов. На этом фоне арест по запросу американских спецслужб Мэн Ваньчжоу в канадском аэропорту продемонстрировал Пекину двуличность западного партнера, не умеющего ценить дружбу и действующего из сиюминутных политических интересов. Но в отличие от Запада, такие вещи в Азии не прощают и не забывают. Так что, не сомневаюсь - Оттаву ждет еще немало неприятных сюрпризов.