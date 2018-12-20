Очередной гражданин Канады арестован в Поднебесной

Очередной намек на то, какое будущее ждет канадско-китайские отношения, если официальная Оттавы выдаст Соединенным Штатам финансового директора компании "Хуавей" Мэн Ваньчжоу, получил премьер Канады Джастин Трюдо. В Пекине считают действия канадского лидера, санкционировавшего задержание китайской бизнес-вумен по американскому запросу не просто недружественным шагом - откровенным предательством, совершенным после того, как канадская сторона неоднократно демонстрировала желание развивать коммерческие отношения с Поднебесной и называла диалог между странами "стратегическим".

Однако после того, как стало очевидным, что задержание Мэн Ваньчжоу по обвинению в сотрудничестве с Ираном было заранее спланированной операцией канадских и американских спецслужб, и женщина с высокой вероятностью может оказаться в руках правосудия США, Пекин стал действовать. Финансового директора "Хуавей" канадский суд отпустил под залог в семь миллионов долларов. Официальная Оттава утверждала, что до начала февраля ждет от Вашингтона документы на экстрадицию китаянки. Но действия Китая могут существенно подкорректировать эти планы.

Канада продемонстрировала КНР свою двуличность

Вместо грозных, но, к сожалению, малоэффективных в отношениях с канадцами нот протеста внешнеполитического ведомства, в Китае решили ответить на провокацию "зеркально". Под арест без права контактов с внешним миром попал живший в КНР бывший канадский дипломат Майкл Ковриг, сотрудничавший с брюссельской неправительственной организацией "Международная кризисная группа". Его обвинили, по сведениям газеты "Синьцзинбао" в подрыве национальной безопасности Китая. А когда пришло понимание, что премьер Канады не услышал китайское требование немедленно освободить руководителя "Хуавей", последовало новое задержание. На этот раз в тюрьму отправился канадский бизнесмен Майкл Спэйвор, чья компания занималась организацией туристических поездок в Северную Корею. Ему также предъявлены обвинения в подрыве нацбезопасности Поднебесной. Впрочем, и на этот раз премьер Канады Джастин Трюдо не сделал надлежащих выводов, хотя бравады в его комментариях существенно поубавилось.

После чего последовал третий демонстративный арест - на этот раз за решетку отправлена за незаконное трудоустройство гражданка Канады Сара Доната Макайвер, работавшая учителем. Как утверждал глава канадского правительства, этот арест не был связан с двумя предыдущими. Однако в ситуации, когда конфликт между Китаем и Канадой может в любой момент разгореться с новой силой, в Пекине нашли дополнительные аргументы, чтобы убедить Оттаву не подыгрывать американцам. Стремление канадского премьера представить задержание Мэн Ваньчжоу в качестве сугубо юридического вопроса - выполнения обязательств перед Вашингтоном, может привести к тому, что задержанные в Китае граждане Канады надолго задержатся в местной тюрьме. Добавлю, что кроме США, назвавших аресты канадских граждан неприемлемыми, никакой волны мирового возмущения действиями Пекина не последовало. А значит Оттаве придется в одиночку "расхлебывать кашу", которую она заварила.

Два года назад премьер Канады договорился с китайским коллегой удвоить к 2025 году количество двусторонних визитов и заключить туристическое соглашение, которое "углубит связи между гражданами". Китай стал вторым по объему торговым партнером Канады с товарооборотом, приближавшимся к 100 миллиардам долларов. На этом фоне арест по запросу американских спецслужб Мэн Ваньчжоу в канадском аэропорту продемонстрировал Пекину двуличность западного партнера, не умеющего ценить дружбу и действующего из сиюминутных политических интересов. Но в отличие от Запада, такие вещи в Азии не прощают и не забывают. Так что, не сомневаюсь - Оттаву ждет еще немало неприятных сюрпризов.