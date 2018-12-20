Ограничение инфляции станет целью денежно-кредитной политики Беларуси

Денежно-кредитная политика Беларуси сохранит стратегическую направленность на обеспечение ценовой стабильности как основу устойчивого и сбалансированного развития экономики. Это следует из указа, подписанного 20 декабря Александром Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Основной целью данной политики в 2019 году, отмечается в документе, станет ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в пределах пяти процентов. В реальном выражении процентные ставки планируется поддерживать на положительном уровне, способствующем росту сбережений в национальной валюте, обеспечению финансовой стабильности, устойчивому развитию экономики.

Главой государства определены и базовые показатели эффективности работы правительства в наступающем году, в том числе темп роста валового внутреннего продукта должен составить 104 процента, экспорта товаров и услуг - 105,4%, а реальных располагаемых денежных доходов населения - 103,4%.

С учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте международные резервные активы на конец 2019 года составят не менее $7,1 млрд. Кроме того, ожидается, что результатом реализации денежно-кредитной политики в наступающем году станет дальнейшее замедление инфляционных процессов, обеспечение финансовой стабильности, поддержание макроэкономической устойчивости.

В целях обеспечения устойчивого и долгосрочного роста экономики президентом поставлены всей вертикали власти дополнительные задачи и по актуальным вопросам социально-экономического развития. В том числе по разработке и внесению предложений для повышения потенциального валового внутреннего продукта и создания новых источников его роста; проведению системной региональной политики в целях выравнивания развития территорий, сокращения межобластной и межрайонной дифференциации уровня и качества жизни населения, а также создания новых высокопроизводительных рабочих мест.