Свой юбилей народный артист России решил совместить с творческим вечером, на который к нему в гости придут Екатерина Гусева, Зара, Владимир Кошевой, Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова и другие артисты. И тоже поднимутся на сцену, примут участие в этом концерте-спектакле. Его замысел в том, чтобы перелистнуть несколько глав книги любви. Заглянуть и в XIX век, и в XX и прогуляться с гитарой по веку нынешнему... Накануне премьеры "Серебряного века" Олег Погудин ответил на вопросы обозревателя "РГ".

Что для вас самое сложное в подготовке к юбилейному концерту?

Олег Погудин: Самое сложное - быть в хорошей физической форме, так как сцена Государственного Кремлевского дворца самая престижная. Да и вообще одна из самых сложных сценических площадок страны. Повод для нынешнего выступления - юбилей, но главное все-таки то, что впервые я на площадке не один с гитарой, а вместе с потрясающими артистами. И все вместе мы постараемся превратить концерт в красивый и вдохновенный спектакль, тема которого - прекрасная мелодия любви, которой наполнено сердце влюбленного человека.

Само собой, если даже хотя бы отчасти коснуться всего репертуара, как моего, так и чудесных гостей праздника, то концерт получился бы бесконечным… Поэтому выбор сет-листа был очень сложным. Хотя будут и знакомые зрителям романсы, и очень красивые, необычные сочетания исполнителей, если хотите - сюрпризы.

Накануне премьеры вы заседали в жюри детского песенного конкурса "Синяя птица"…

Олег Погудин: Конкурс "Синяя птица" - это событие такого культурного масштаба, что участие в нем выходит на уровень миссии. Для меня огромная радость принимать участие в проекте, не только открывающем дорогу в мир потрясающе одаренным детям, но и в прямом смысле воспитывающем и облагораживающем всех участников, от конкурсантов и членов жюри, до телезрителей в масштабах всей страны. Это занятие интересное, благородное и важное; кстати, участники "Синей птицы" тоже выйдут на сцену в кремлевском концерте.

В вашем репертуаре есть и классика романса, и программы из произведений Булата Окуджавы, Александра Вертинского, Исаака Шварца. Есть программа "Песнопения иеромонаха Романа"… Изменились ли вы сами благодаря этим композициям, открыли в себе новые качества?

Олег Погудин: Актер - а у меня актерское образование - всегда срастается со своим персонажем; в моем случае этот закон сценического существования предполагает мощнейшее погружение в мир автора и его героев. Так что в каком-то смысле перечисленные вами творческие личности оказали влияние на мой характер, если хотите, отчасти меня воспитали, но кардинальных изменений ни в характер, ни во взгляды не внесли; я, скорее, очень родственная им натура.

Повод для нынешнего выступления - юбилей, но главное все-таки то, что впервые я на площадке не один с гитарой, а вместе с потрясающими артистами

Вы строите репертуар в зависимости от собственных предпочтений или выбираете песни, которым сейчас было бы актуально прозвучать?

Олег Погудин: Репертуар уже давно пророс в меня, а я сросся с репертуаром. Обновления теперь только "концептуальные" (улыбается) для создания новых программ, например "Романсы П.И. Чайковского". Но автоматически я остаюсь актуальным, поскольку искренность, душевность (в смысле эмоциональной чистоты, наполненности и яркости) сегодня крайне востребованы и редки. А вот "на злобу дня" почти никогда не работаю. Быть современным для меня все больше значит отстаивать традиции. Культура в своем роде мощное оборонительное оружие и бесконечный источник развития, с ее помощью можно ответить на все вопросы. Кстати, концерт-спектакль "Серебряный век" создается на перспективу, очень хочется надеяться, долгую и счастливую. Весь следующий год я собираюсь представлять его в городах России и за ее пределами, привлекая по возможности к участию местных исполнителей.

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Юбилейный творческий вечер Олега Погудина, Государственный Кремлевский Дворец, 22 декабря.