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20.12.2018 12:30
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: Украинский сценарий может повториться в другой церкви

Текст: Елена Новоселова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к представителям православных поместных церквей с посланием, в котором заявил, что состоявшийся в Киеве так называемый "объединительный собор" еще раз подтвердил факт открытого вмешательства государства в церковную жизнь.

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Святейший подчеркнул, что даже согласно государственной украинской статистике, каноническая Украинская Церковь насчитывает 12 348 приходов, что вдвое больше совокупного количества приходов, составивших новую псевдоцерковную структуру. Число священнослужителей канонической Украинской Церкви составляет 10 424, количество монастырей - 211, а число монашествующих - 4 721.

"Украинская Православная Церковь - самая многочисленная религиозная организация Украины. Епископат Украинской Православной Церкви, имеющей в составе Московского Патриархата статус широкого самоуправления, на состоявшемся 13 ноября сего года Соборе епископов единодушно высказался за сохранение этого статуса, за сохранение многовекового единства с Русской Церковью, - цитирует патриарха Кирилла сайт http://www.patriarchia.ru/. - Однако украинская власть делает все, чтобы разорвать эту историческую связь".

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Он напомнил своим адресатам, что на следующий день после "объединительного" собора патриарх Константинопольский Варфоломей признал избрание "предстоятеля" раскольников и обещал выдать так называемый томос об автокефалии шестого января.

"Наступает время, когда дальнейшее молчание уже невозможно, ибо то, что происходит на наших глазах, - вызов всему православному миру. Нет сомнений, что украинский сценарий в будущем может быть реализован в отношении какой-либо другой Поместной Церкви", - предупредил православных предстоятелей патриарх Московский и всея Руси Кирилл и призвал их не признавать результаты состоявшегося в Киеве незаконного собора.

Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине Патриарх Кирилл
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