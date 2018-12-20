Песков рассказал об отсутствии у Путина мобильного телефона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина нет мобильного телефона. Представитель Кремля добавил, что глава государства не пользуется смартфоном, в частности, из-за чрезмерной открытости. По его словам, владение смартфонами можно приравнять к добровольному эксгибиционизму.

"Старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут", - заявил Песков. Информацию же российский лидер получает из папок с распечатками, дайджестов на бумаге и телевизионных дайджестов, передает РИА Новости. А интернетом пользуется на компьютере.

Ранее Владимир Путин сам признавался в том, что у него нет смартфона и что соцсетями он не пользуется. "У меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне не до Инстаграма", - говорил президент. - "Я думаю, как до койки добраться, до постели".