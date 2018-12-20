"Питтсбург" Малкина прервал рекордную серию Овечкина

В Национальной хоккейной лиге накануне состоялся матч между действующим и бывшим обладателями Кубка Стэнли, в котором активное участие приняли главные российские звезды НХЛ Александр Овечкин и Евгений Малкин.

В игре между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" на кону стояли те же два очка, что и в любом другом матче регулярного чемпионата, но это соперничество давно уже подразумевает под собой нечто большее. Несколько раз именно "пингвины" вставали в плей-офф на пути у Овечкина и компании - команды играют в одном дивизионе и их встреча в Кубке Стэнли практически неизбежна. В прошлом розыгрыше "столичные", наконец, взяли реванш. И вдохновленные этим успехом впервые в своей истории завоевали главный трофей НХЛ.

Понятно, что "Питтсбург" этого не забыл. Да и вообще мотивация у Кросби, Малкина со товарищи на этот раз зашкаливала - "пингвины" довольно скверно провели первую половину сезона, пока даже не попадают в зону плей-офф, и зазвучали разговоры о закате "золотой" команды, трижды бравшей Кубок Стэнли. Так что лидеры "Питтсбурга" настраивались доказать, что на пенсию отправлять их рановато. И вполне в этом преуспели.

Страсти закипели уже в первом периоде, когда в кулачном поединке сошлись Том Уилсон и Джейми Олексяк. Последний в итоге не смог продолжить матч, и "Питтсбургу" пришлось играть в пять защитников. После этой драки уже на словах вступили в перепалку капитаны команд Сидни Кросби и Александр Овечкин. Россиянин даже предложил канадскому коллеге скинуть перчатки и разобраться по-мужски, но до этого не дошло.

Кросби ответил чуть позже, уже на льду. "Пингвины" пропустили первыми, но быстро отыгрались благодаря большинству. От синей линии мощно бросил Малкин, а Сидни удачно подкорректировал полет шайбы. Таким образом, у Евгения голевая передача, а у Кросби - очередной гол. Чуть позже канадец организовал еще одну результативную атаку, которую на 39-й минуте завершил Раст - 2:1 в пользу "Питтсбурга".

Счет больше не изменился, хотя в третьем периоде "Вашингтону" откровенно не повезло. После броска Евгения Кузнецова шайба прошла мимо щитков вратаря "пингвинов" Мюррея и неизбежно пересекла бы ленточку, если бы не отчаянный рывок Петтерссона, вынесшего диск буквально с ленточки.

Таким образом, завершилась рекордная в заокеанской карьере Овечкина серия - он набирал очки в 14 матчах подряд и забивал в шести встречах кряду. Но локальная неудача глобально на позиции "столичных" не повлияла. Они идут на четвертом месте в Восточной конференции, а "Питтсбург" сейчас на девятом месте.