Поддастся ли Александр Вучич на очередную провокацию США?

Сам же глава Сербии пока деликатно отметил, что расценивает данный шаг американского президента как заинтересованность США завершить переговоры между Белградом и Приштиной компромиссом.
"Не думаю, что это будет легко и просто, но у нас нет альтернативы. Мы должны искать решение, чтобы кто-то не выбрал за нас худший вариант", - сказал Александр Вучич, добавив, что в данный процесс должны быть включены все: "И европейцы, и ООН, и Россия, и наши китайские партнеры".
Очевидно, что сербский лидер старается делать хорошую мину при плохой игре, продолжая выбранную им политику балансировки между Востоком и Западом. В попытках угодить последнему и не тормозить приоритетный для Сербии путь к иллюзорной европейской интеграции он изыскивает пути диалога с Приштиной, чем, собственно, умело пользуется Вашингтон. С другой стороны, Сербская Православная Церковь, патриотические деятели - всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, а также видные эксперты из России призывают Белград не поддаваться на американские провокации, не заключать никаких "особых договоров", а бороться за законные интересы Сербии, исходя из Резолюции Совбеза ООН 1244 и Конституции государства. Ими подчеркивается, что этот "договор", на котором настаивает президент Трамп, в случае его реализации, станет национальной катастрофой для Сербии: ее раздробят и превратят в проамериканский протекторат.
Напомним, что Дональд Трамп направил письмо президенту самопровозглашенного Косова Хашиму Тачи, где изложил собственное видение разрешения двусторонних противоречий между Белградом и Приштиной.
"Косово - очень важный партнер в наших усилиях по обеспечению мира и стабильности по всей Европе, - говорится в обозначенном послании. - Я приветствую предпринимаемые Вами попытки достигнуть согласия с Сербией. Если эта уникальная возможность будет упущена, это станет трагическим откатом назад, поскольку другой возможности для заключения всеобъемлющего мирного соглашения, скорее всего, не появится еще долгое время. Я призываю Вас и руководителей Косова воспользоваться этим уникальным моментом, придерживаться единой позиции во время переговоров о мире и воздержаться от шагов, которые осложнят достижение соглашения. Соединенные Штаты много инвестировали в успех Косова в качестве независимого суверенного государства. И мы бы хотели, чтобы Ваша страна продолжила развиваться. Мы готовы поддержать Ваши усилия по достижению соглашения, в котором будут сбалансированным образом отражены интересы Косова и Сербии. Такое соглашение достижимо. Я с нетерпением жду того дня, когда смогу принимать Вас и президента Сербии Александра Вучича в Белом доме, чтобы отпраздновать историческое соглашение".
Между тем, в сообщении Святого Архиерейского Синода Сербской Православной Церкови (СПЦ), подписанном сербским Патриархом Иринеем, говорится: "Мы также знаем, что о таком новом беззаконии албанцы (формирование "армии" - прим. "РГ") не решились бы даже подумать без поддержки и ясного подстрекательства Соединенных Штатов Америки и других западных сил, руководимых собственными корыстными интересами, которые в конечном итоге противоречат интересам и сербов, и албанцев. В этой связи и во благо двух народов Сербская Православная Церковь молится и выступает за мир и мирное сосуществование с албанцами из Косова и Метохии, что, без каких-либо сомнений, было бы возможным и достижимым, если бы сербы и албанцы сами договаривались о мире".
Следует отметить, что всемирно известный кинорежиссер Эмир Кустурица в беседе с собственным корреспондентом "РГ" выразил надежду, что Россия никогда не допустит принятия Косова в ООН. "Этого нельзя допустить даже в том случае, если из Белграда в Москву будут поступать сигналы о том, что найдена какая-либо двусторонняя договоренность, - подчеркнул Кустурица. - Мы практически не контролируем большую часть Косова, и де-факто оно находится в их руках, а де-юре мы не смеем их признавать и через сто лет, так как они украли наше историческое и духовное наследие". Он также приходит к заключению, что у сербов один исторический союзник - Россия. "Мир изменился, и здесь есть шанс для талантливых политиков, - указывает режиссер. - В этих обстоятельствах и между огней Александар Вучич должен рассчитывать лишь на тех, кто ему предопределен историей".
Вместе с тем, если взглянуть на ситуацию с прагматичных позиций и попытаться понять, какие цели преследуют американцы на Балканах, то и шаги Приштины становятся вполне логичными. Очевидно, что США намереваются использовать "армию" Косова в собственных интересах, направленных на ослабление роли Белграда на Балканах, и создание угроз сербской территориальной целостности за счет окончательного решения косовского вопроса. При этом, по всей видимости, в Белом доме больше не рассматривают ЕС в роли успешного игрока в регионе, стремясь с помощью НАТО самостоятельно вершить миссию балканского полицейского. Кроме того, представители Вашингтона уже и не скрывают, что давление на руководство Сербии - это лучший способ сохранить государственность Косова, а также ограничить влияние России в регионе.