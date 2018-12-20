Поддастся ли Александр Вучич на очередную провокацию США?

Президент США Дональд Трамп направил письмо главе непризнанного Косова Хашиму Тачи, в котором предложил косовару и сербскому лидеру Александру Вучичу заключить "исторический договор" при посредничестве Вашингтона. По оценкам аналитиков, если Белград поддастся на эту американскую провокацию, то это станет национальной катастрофой для всех сербов на Балканах.

Сам же глава Сербии пока деликатно отметил, что расценивает данный шаг американского президента как заинтересованность США завершить переговоры между Белградом и Приштиной компромиссом.

"Не думаю, что это будет легко и просто, но у нас нет альтернативы. Мы должны искать решение, чтобы кто-то не выбрал за нас худший вариант", - сказал Александр Вучич, добавив, что в данный процесс должны быть включены все: "И европейцы, и ООН, и Россия, и наши китайские партнеры".

Очевидно, что сербский лидер старается делать хорошую мину при плохой игре, продолжая выбранную им политику балансировки между Востоком и Западом. В попытках угодить последнему и не тормозить приоритетный для Сербии путь к иллюзорной европейской интеграции он изыскивает пути диалога с Приштиной, чем, собственно, умело пользуется Вашингтон. С другой стороны, Сербская Православная Церковь, патриотические деятели - всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, а также видные эксперты из России призывают Белград не поддаваться на американские провокации, не заключать никаких "особых договоров", а бороться за законные интересы Сербии, исходя из Резолюции Совбеза ООН 1244 и Конституции государства. Ими подчеркивается, что этот "договор", на котором настаивает президент Трамп, в случае его реализации, станет национальной катастрофой для Сербии: ее раздробят и превратят в проамериканский протекторат.

Напомним, что Дональд Трамп направил письмо президенту самопровозглашенного Косова Хашиму Тачи, где изложил собственное видение разрешения двусторонних противоречий между Белградом и Приштиной.

"Косово - очень важный партнер в наших усилиях по обеспечению мира и стабильности по всей Европе, - говорится в обозначенном послании. - Я приветствую предпринимаемые Вами попытки достигнуть согласия с Сербией. Если эта уникальная возможность будет упущена, это станет трагическим откатом назад, поскольку другой возможности для заключения всеобъемлющего мирного соглашения, скорее всего, не появится еще долгое время. Я призываю Вас и руководителей Косова воспользоваться этим уникальным моментом, придерживаться единой позиции во время переговоров о мире и воздержаться от шагов, которые осложнят достижение соглашения. Соединенные Штаты много инвестировали в успех Косова в качестве независимого суверенного государства. И мы бы хотели, чтобы Ваша страна продолжила развиваться. Мы готовы поддержать Ваши усилия по достижению соглашения, в котором будут сбалансированным образом отражены интересы Косова и Сербии. Такое соглашение достижимо. Я с нетерпением жду того дня, когда смогу принимать Вас и президента Сербии Александра Вучича в Белом доме, чтобы отпраздновать историческое соглашение".

Между тем, в сообщении Святого Архиерейского Синода Сербской Православной Церкови (СПЦ), подписанном сербским Патриархом Иринеем, говорится: "Мы также знаем, что о таком новом беззаконии албанцы (формирование "армии" - прим. "РГ") не решились бы даже подумать без поддержки и ясного подстрекательства Соединенных Штатов Америки и других западных сил, руководимых собственными корыстными интересами, которые в конечном итоге противоречат интересам и сербов, и албанцев. В этой связи и во благо двух народов Сербская Православная Церковь молится и выступает за мир и мирное сосуществование с албанцами из Косова и Метохии, что, без каких-либо сомнений, было бы возможным и достижимым, если бы сербы и албанцы сами договаривались о мире".

Следует отметить, что всемирно известный кинорежиссер Эмир Кустурица в беседе с собственным корреспондентом "РГ" выразил надежду, что Россия никогда не допустит принятия Косова в ООН. "Этого нельзя допустить даже в том случае, если из Белграда в Москву будут поступать сигналы о том, что найдена какая-либо двусторонняя договоренность, - подчеркнул Кустурица. - Мы практически не контролируем большую часть Косова, и де-факто оно находится в их руках, а де-юре мы не смеем их признавать и через сто лет, так как они украли наше историческое и духовное наследие". Он также приходит к заключению, что у сербов один исторический союзник - Россия. "Мир изменился, и здесь есть шанс для талантливых политиков, - указывает режиссер. - В этих обстоятельствах и между огней Александар Вучич должен рассчитывать лишь на тех, кто ему предопределен историей".

Вместе с тем, если взглянуть на ситуацию с прагматичных позиций и попытаться понять, какие цели преследуют американцы на Балканах, то и шаги Приштины становятся вполне логичными. Очевидно, что США намереваются использовать "армию" Косова в собственных интересах, направленных на ослабление роли Белграда на Балканах, и создание угроз сербской территориальной целостности за счет окончательного решения косовского вопроса. При этом, по всей видимости, в Белом доме больше не рассматривают ЕС в роли успешного игрока в регионе, стремясь с помощью НАТО самостоятельно вершить миссию балканского полицейского. Кроме того, представители Вашингтона уже и не скрывают, что давление на руководство Сербии - это лучший способ сохранить государственность Косова, а также ограничить влияние России в регионе.