Погнутые iPad Pro не признали дефектными

В Apple не считают дефектом изгиб корпуса флагманских iPad Pro, которые еще не были в использовании. Об этом представители компании заявили изданию The Verge, сотрудник которого обнаружил искривление корпуса своего нового планшета.

По словам обладателей новых гаджетов, обладающим самым тонким в истории iPad корпусом, изгиб металлических панелей заметен на планшетах со встроенным модулем LTE. Перекос заметен в том месте, где расположена антенна для работы с сотовыми сетями - он обнаруживается на моделях с 11-дюймовыми и 12,9-дюймовыми экранами.

Algunos iPad Pro 2018 están doblados pero Apple mantiene la calma y dice que es normal https://t.co/copetBOWXM pic.twitter.com/0GqFpOweZf — Unonet (@unonet) 20 декабря 2018 г.

Algunos iPad Pro vienen doblados dentro de la caja y Apple lo reconoce - https://t.co/msJZHjh4vi pic.twitter.com/6MD9GSdJcC — Para tu Iphone (@ParatuiPhone) 20 декабря 2018 г.

Изгиб корпуса связан с особенностями производственного процесса и никак не влияет на работоспособность гаджета, подчеркнули в Apple. Также представители компании добавили, что пользователи, которых не устраивает внешний вид iPad Pro, могут в течение 14 дней с момента покупки обменять его на другой экземпляр. При этом резкого числа обращений по поводу замены устройств не наблюдалось.