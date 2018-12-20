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Погнутые iPad Pro не признали дефектными

20.12.2018,  
14:30
Текст:  Антон Благовещенский

В Apple не считают дефектом изгиб корпуса флагманских iPad Pro, которые еще не были в использовании. Об этом представители компании заявили изданию The Verge, сотрудник которого обнаружил искривление корпуса своего нового планшета.

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По словам обладателей новых гаджетов, обладающим самым тонким в истории iPad корпусом, изгиб металлических панелей заметен на планшетах со встроенным модулем LTE. Перекос заметен в том месте, где расположена антенна для работы с сотовыми сетями - он обнаруживается на моделях с 11-дюймовыми и 12,9-дюймовыми экранами.

 

Изгиб корпуса связан с особенностями производственного процесса и никак не влияет на работоспособность гаджета, подчеркнули в Apple. Также представители компании добавили, что пользователи, которых не устраивает внешний вид iPad Pro, могут в течение 14 дней с момента покупки обменять его на другой экземпляр. При этом резкого числа обращений по поводу замены устройств не наблюдалось.

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