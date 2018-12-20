Популярность Японии среди россиян возросла

За 11 месяцев 2018 года Японию посетили 88 600 россиян, что на 23,8 процента выше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает 20 декабря Японская национальная туристическая организация (JNTO).

Только в ноябре этого года в Японии побывали 9300 россиян, что на 18,6 процента выше, чем в ноябре 2017 года. По данным JNTO, пятерка лидеров по росту турпотока в Японию в этом году выглядит следующим образом: Вьетнам (26,1 процента), Россия (23,8 процента), Италия (21,2 процента), Испания (20,2 процента) и Филиппины (19,4 процента). По количеству туристов в лидерах снова Китай, Южная Корея, Тайвань, Гонконг и США. Всего Японию за 11 месяцев 2018 года посетили более 30 миллионов человек со всего мира. Власти Японии рассчитывают, что в 2020 году, когда в Токио пройдет летняя Олимпиада, страну посетят 40 миллионов туристов.

В России число желающих побывать в Японии всегда было велико, поскольку эта страна традиционно считается одним из самых интересных направлений для россиян. Но достаточно высокие цены на билеты и высокие цены на отели и транспорт заставляют желающих откладывать поездку. Хотя японская сторона ведет активную международную кампанию Visit Japan, в рамках которой рассказывает о тонкостях посещения, в том числе и о возможностях сэкономить, в сознании среднестатистического российского туриста Япония остается очень дорогой.

Между тем резкий рост въездного туризма вызывает вопросы у самих японцев. Страна, которая веками создавалась японцами и для японцев, и чья культура базируется на нюансах и тонкостях восприятия окружающего мира, оказалась не готова к многомиллионному потоку иностранцев, большинство из которых не имеют особого представления о специфике местного уклада жизни. Некоторые туристы ведут себя откровенно невоспитанно. Поэтому, например, в Киото уже возникло движение местных жителей, которые выступают за ограничение турпотока, несмотря на то, что туристы ежегодно приносят в бюджет города порядка 9 миллиардов долларов. Как заявляют киотские активисты, "мы понимаем, что гости оставляют здесь деньги, но в то же время они сильно усложняют жизнь".