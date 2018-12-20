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20.12.2018 21:14
Рубрика: В мире

Порошенко возглавил антирейтинг на Украине

Текст: Александр Ленин

Действующий президент Украины Петр Порошенко возглавил антирейтинг среди возможных кандидатов на пост руководителя страны.

Наибольшим доверием украинского народа по-прежнему пользуется лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая снискала популярность практически во всех регионах государства. Результаты опроса общественного мнения размещены на официальном сайте социологической группы "Рейтинг".

Фото: REUTERS
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Примечательно, что в целом ряде украинских областей Тимошенко готовы поддержать более четверти потенциальных избирателей. К примеру, в Черниговской области выразили желание проголосовать за нее 26,8 процента, в Киевской - 26,4, а в Полтавской - 25,3 процента местных граждан.

Нынешний лидер Украины Петр Порошенко все больше отдаляется от своих конкурентов. Так, во многих частях страны он уступил второе место соперникам по предвыборной гонке, а в Одесской и Черниговской областях подавляющее большинство жителей (75 и 66 процентов соответственно) ни при каких условиях не желает видеть его в президентском кресле.

Добавим, что срез общественного мнения проводился в период с 16 ноября по 9 декабря. В исследовании приняли участие по 1600 респондентов в каждой из областей Украины. Выборка была сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры региона с учетом типа поселения.

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