Накануне 60-летия победы Кубинской революции Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Куба в России Херардо Пеньяльвер Порталь рассказал о том, как его страна встречает юбилей.

У нас в одной из песен поется: есть у революции начало, нет у революции конца. 60 лет - это большой этап. Как 1 января 2019 года будете отмечать праздник?

Херардо Пеньяльвер Порталь: Для нас 60 лет революции - большое событие. И хотя революцию начинала в горах Сьерра-Маэстра возле Сантьяго-де-Куба горстка бойцов во главе с Фиделем и Раулем Кастро, Че Геварой, медленно, но верно к ней примкнули тысячи рабочих и крестьян. Куба жила в то время под диктатурой Батисты. Весь народ хотел изменить ситуацию в стране. Отмечая 60 лет революции, мы гордимся нашими достижениями. У нас, конечно, будет праздник. Но скромный и небольшой, соразмерный нашей сегодняшней финансовой ситуации. Эта дата имеет большое значение и потому, что Кубинская революция оказала влияние на страны Латинской Америки, где начался процесс активизации левых национальных движений. Наши доктора, офицеры, солдаты, преподаватели, инженеры, которые смогли реализовать свои способности благодаря победе революции, помогали обретению независимости ряда стран Африки. Кубинская революция оказала влияние не только на страны Латинской Америки, Африки и Азии, но и на левые движения, политические партии и профсоюзы в Европе. Например, во время событий мая 1968 года в Париже, митингующие несли изображения Че Гевары. Кубинская революция - пример того, как маленький остров, неразвитая, неграмотная страна может построить справедливое общество. За эти 60 лет мы всем доказали и показали, что такое возможно. Наш большой сосед, Соединенные Штаты, который старался все эти 60 лет уничтожить Кубинскую революцию, так и не смог этого сделать. И мы построили справедливое общество даже в таких тяжелых условиях. Во многом это произошло благодаря чувству солидарности, которому нас научила революция. И благодаря солидарности всех стран Латинской Америки, за исключением Мексики, социалистического сообщества и, конечно же, Советского Союза. Без этой помощи, поддержки и сотрудничества, Куба не смогла бы развиваться в таких трудных условиях. Мы сегодня ощущаем эту солидарность в ООН, когда ежегодно представляем в ней резолюцию против блокады.

Уже два года Куба живет без отца своей революции Фиделя Кастро. Чему главному научил Фидель нацию, в чем его основное наследие?

Херардо Пеньяльвер Порталь: Его уход из жизни был большой потерей для кубинского народа, потому что Фидель - это отец-основатель революции. Но для нас эта потеря оказалась не такой трагичной. Фидель научил нас тому, что не стоит создавать культ человека, нужно отдавать себя служению благородным идеям. Когда мы, кубинцы, вспоминаем Фиделя, то реально видим то, что он сделал. Мы наблюдаем это каждый день в наших школах, в университетах. В наших бесплатных системе образования, системе здравоохранения. Достижениях в области науки и техники. Фиделя нет физически среди нас, но его наследие всегда с нами.

Россия и Куба работают вместе в главных, важных отраслях кубинской экономики. В транспорт, инфраструктуру, железную дорогу Кубы Россия в этом году инвестировала два миллиарда долларов

Вы уже где-то год работаете послом Кубы в России. Что больше всего вам запомнилось за это время?

Херардо Пеньяльвер Порталь: Скажу коротко: я чувствую себя в Москве очень комфортно. Мне здесь легко и приятно работать. Все люди, с которыми общаешься, знают о Кубе. Те россияне, которым сейчас 50-60-70 лет, хорошо знакомы с историей революции, жизнью нашей страны. Одну из главных своих задач лично я вижу в том, чтобы новое молодое поколение россиян тоже узнало о Кубе. Не только о том, что у нас есть прекрасные пляжи, солнце, и т.д. Узнали то, что Куба, хотя и находится далеко, в почти 10 тысячах километров от России, продолжает являться островом Свободы, строить социалистическое общество в очень трудных условиях. То, что она также близка России, как и десятилетия назад. И все это надо показать новому российскому поколению. Многие молодые россияне, например, не знают, что Куба направила по программе безвозмездной помощи на работу примерно в 70 неразвитых стран мира около 50 тысяч профессионалов, врачей, инженеров, ученых. Об этом не напишут западные СМИ.

Какими достижениями может гордиться современная Куба?

Херардо Пеньяльвер Порталь: В 1981 году Фидель Кастро в одном из программных выступлений сказал, что Куба должна стать страной образования, науки и техники. Это означало, что остров больше не может жить только за счет доходов, которые приносят солнце и пляжи, то есть от туризма, и производство сахарного тростника. Власти Кубы инвестировали в образование, в подготовку нового поколения ученых, и тогда приняли решение развивать биотехнологии. Повторяю, это было 38 лет назад. Все начиналось с небольшой горстки ученых. И, честно говоря, никто не верил в то время, что Куба сможет развивать биотехнологию. Потому что это было возможно только в таких развитых странах, как США, Германия, Япония, Франция, Великобритания. Никто не верил в чудо, кроме Фиделя. Но в итоге в нашей стране было сформировано несколько центров биотехнологии и генной инженерии. И результат: теперь западные медицинские учреждения и специалисты встают в очередь, чтобы создавать совместные с Кубой научные центры, преимущественно в области медицины и биотехнологий.

На Кубе активно работает проект "Семейный доктор". Потому что если ты инвестируешь в базовую медицину, люди будут здоровы. Не надо ждать, чтобы они страдали, болели и делали операции, которые можно предотвратить. Если ты можешь справиться с этим на базовом уровне, это значит, что ты можешь увеличить качество и продолжительность жизни человека. Она у нас самая высокая в Латинской Америке: мужчины живут в среднем 77 лет, женщины - 80. У нас самый низкий уровень детской смертности в возрасте до года - 4,2 на тысячу новорожденных, это даже ниже, чем в США. На Кубе есть понимание того, что сфера медицины и профессиональных услуг - это двигатель экономики. У нас созданы современные лекарства против рака (легких и желудка), есть очень мощные и не имеющие аналогов препараты против диабета, язвы желудка. Многие из этих продуктов уже зарегистрировали в Европе, в Азии, в Африке, в Латинской Америке. Есть, например, "Эбермин" для кожи.

А проблема блокады, она же не позволяет Кубе этими лекарствами полноценно торговать за границей и пополнять бюджет?

Херардо Пеньяльвер Порталь: Не позволяет. Однако некоторые крупные американские компании продавили в Вашингтоне, несмотря на блокаду, возможность создавать вместе с нами передовые лекарства. Американский госдеп пошел на исключение в отношении нескольких наших медицинских продуктов. И в этом году Куба и США создали совместное предприятие для разработки лекарств и методов лечения рака. Другой препарат "Эберпрот Б", благодаря которому диабетики получают шанс избежать ампутации конечностей, кстати, в настоящее время проходит клинические испытания в России, и есть шанс, что в 2019 году после клинической апробации каждый российский врач будет иметь возможность выписать это лекарство тяжело больным людям.

Как вы оцените уровень и перспективы российско-кубинского сотрудничества?

Херардо Пеньяльвер Порталь: Наши отношения находятся на очень высоком уровне. Более того, по моему мнению, после распада СССР, после создания новой России, мы переживаем самый лучший момент в отношениях двух наших стран, о чем свидетельствует недавний официальный визит в Москву нового кубинского президента Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса. Сотрудничество между Россией и Кубой имеет стратегическое значение, и мы работаем вместе в главных, важных отраслях кубинской экономики. Транспорт, инфраструктура, железная дорога - Россия произвела самые крупные инвестиции в эти отрасли на Кубе после 1991 года. Объем вложений составляет 2 миллиарда евро только в сферу модернизации железных дорог, доступ к которым, согласно новому закону, получили иностранные инвесторы. Мы будем импортировать из России и локомотивы, и вагоны, как пассажирские, так и грузовые, российское ноу-хау, чтобы кардинально модернизировать нашу железнодорожную инфраструктуру. При помощи России продолжится строительство крупных энергоблоков, а также масштабная реконструкция двух основных металлургических заводов.

Какие ожидания связаны с референдумом по новому проекту кубинской революции, который состоится 24 февраля 2019 года? Как проходит его обсуждение и что он даст Кубе?

Херардо Пеньяльвер Порталь: Последняя конституция Кубы была принята в 1976 году, но на Кубе за 42 года произошло много демократических изменений. При обсуждении проекта конституции у нас прошло более 135 тысяч собраний на всех уровнях на Кубе и с участием наших посольств за рубежом. Высказано более 1 миллиона 700 тысяч предложений. В ближайшее время национальный парламент будет обсуждать высказанные предложения, и в январе общественности будет представлен новый проект конституции. Только представьте себе - почти половина проекта конституции уже сейчас изменена. Существующая конституция состоит из 137 статей, новая будет иметь 224. В ней признаются права на частную собственность, иностранные инвестиции, как важный фактор для развития страны. Процесс обсуждения проекта конституции демонстрирует, что у нас проходят демократические процессы, а население принимает активное участие в выработке решений правительства.

Фидель научил нас тому, что не стоит создавать культ человека, нужно отдавать себя служению благородным идеям

Что ждет отношения Кубы и США? И готово ли молодое поколение кубинцев противостоять американской пропаганде?

Херардо Пеньяльвер Порталь: С тех пор, как Трамп пришел к власти, на протяжении двух лет мы наблюдаем глубокий спад в отношениях Кубы и США, это первое. Второе. Стратегия Вашингтона против Кубы никогда не менялась - это намерение любыми средствами уничтожить кубинскую революцию. Уже 12 президентов сменилось после победы революции, но Соединенные Штаты продолжают реализовывать ту же самую стратегию, что все 60 лет. Меняется лишь тактика, потому что они не смогли уничтожить кубинскую революцию проводя диверсии. Сейчас они используют новую методику - социальные сети, влияние на молодежь. Американцы сказали: вы не даете возможности новому поколению путешествовать. Мы изменили закон, мы модернизировали наши законы о миграции. Молодежь сейчас может путешествовать по всему миру. Большинство из ребят возвращается на Кубу. Потом они сказали: вы не даете им право иметь интернет, социальные сети, мобильные телефоны. Мы сделали это, увеличив наши возможности инвестировать в собственные телекоммуникации. Но североамериканцам и этого мало. У большинства кубинской молодежи есть доверие к нашему социалистическому проекту, они хотят иметь больше свободы, больше возможностей путешествовать и работать за рубежом. И на Кубе у них сейчас есть возможность развивать собственные проекты.

На Кубе в этом году произведена серьезная кадровая ротация в эшелонах власти…

Херардо Пеньяльвер Порталь: В Гаване исходят из того, что необходимо уделить пристальное внимание молодежи, поколению, которое будет продолжать революцию. У нас сейчас, например, средний возраст членов парламента - около 50 лет. 53 процента членов Ассамблеи - женщины. Кубинский парламент, это второй парламент в мире, где есть такой высокий процент женщин. Три вице-президента из пяти в Госсовете - это женщины. Вице-спикер национального парламента тоже женщина, у нас девять министров женщин, это более 35 процентов состава правительства. Из 135 кубинских послов более 30 - женщины. Подобные примеры очень трудно найти где-нибудь в мире. Наше руководство никогда и ничего не жалело для нашего населения, нашей молодежи. Главное сейчас - развивать мощную экономику, диверсифицировать ее отрасли, увеличить экспорт, не только за счет традиционных товаров таких, как кофе, сигары, морские продукты, цитрусовые. Но и предложить миру наши профессиональные услуги, и новые, современные лекарства.

Два главных социальных достижения революции - это бесплатная медицина и бесплатное образование. Они останутся на Кубе?

Херардо Пеньяльвер Порталь: Останутся, это то, что свято и не меняется. Потому что это принадлежит нашей революции и отвечает ее принципам. Мы будем делать нашу экономику более эффективной, но что мы не будем менять, так это наши социальные достижения. Образование и здравоохранение станут бесплатными.