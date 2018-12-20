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20.12.2018 19:42
Рубрика: Экономика

Об угрозах - во весь голос

Повысить уровень защиты от кибератак мешает недостаток информации
Текст: Андрей Смирнов
Российская газета - Спецвыпуск №7751 (288)
Энергетическая отрасль становится более цифровой, системы уровня присоединения, интеллектуальное оборудование подстанционного и полевого уровня интегрируются между собой и со смежными объектами электроэнергетики в сложные информационные сети.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости www.ria.ru Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости www.ria.ru

В них поступают данные от датчиков, которыми оснащаются внешние объекты - потребители электроэнергии, превращающиеся, по сути, уже в часть интернета вещей. С одной стороны, это помогает эффективно управлять обеспечением электроэнергией предприятия, города, страны. С другой - делает энергосистему уязвимой для кибератак.

В этом году о кибербезопасности в электроэнергетике говорили много, в том числе на Российской энергетической неделе и форуме "Экосистема НТИ". На форуме, например, стало известно, что в рамках НТИ "Энерджинет" будет сформирован центр компетенций по направлению "кибербезопасность в электроэнергетике". Рабочая группа "Энерджинет" вместе с "Лабораторией Касперского" сосредоточится на повышении инфобезопасности отрасли.

С киберугрозами системам промышленной автоматизации сегодня сталкивается весь мир, и до ощутимого прорыва в борьбе с ними пока далеко. По данным Kaspersky Lab ICS CERT, в десятку стран с наименьшим процентом компьютеров автоматизированных систем управления (АСУ), атакованных вредоносным ПО, входят Дания, Швейцария, Швеция, США - то есть экономически развитые страны. К тому же 6 из 10 самых благополучных по проценту атакованных компьютеров АСУ ТП стран в 2017 году вошли в топ-20 глобального индекса кибербезопасности, разработанного Международным союзом электросвязи (ITU). Россия в нем занимает 10-е место.

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
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В первом полугодии 2018 года защитными решениями "Лаборатории Касперского" на системах промышленной автоматизации было обнаружено более 19,4 тысячи модификаций вредоносного ПО из 2,8 тысячи различных семейств. По-прежнему в подавляющем большинстве попытки заражения компьютеров АСУ носят случайный характер, а не происходят в ходе целевой атаки.

Есть несколько объективных факторов, влияющих на недостаточную кибербезопасность предприятий энергетической отрасли. "Сложность систем мониторинга и управления постоянно растет, а новые технологии заимствуются из IT и зачастую содержат уязвимости, которые могут быть эксплуатированы - намеренно или случайно - такими же средствами, что используются в компьютерных атаках на системы IT", - рассказал руководитель Kaspersky Lab ICS CERT Евгений Гончаров.

Действительно, все из известных компьютерных атак, которые нанесли ущерб или угрожали промышленным предприятиям вообще и объектам энергетики в частности, были реализованы с иcпользованием уязвимостей в технологиях из мира IT.

К ним относятся и случаи, получившие наибольший резонанс, такие как атака на иранскую атомную программу с помощью Stuxnet, атаки на нефтехимические объекты Саудовской Аравии при помощи Shamoon, Shamoon 2.0/Stone Dill, атака на объекты "Укрэнерго" в 2015 году с использованием BlackEnergy, атака 2016 года на подстанцию "Северная", оставившая без электричества потребителей в части Киева и пригороде, предположительно при помощи Industroyer/ Crashoverride, атака на противоаварийную систему нефтехимического предприятия на Ближнем Востоке при помощи вредоносного ПО TRITON, эпидемии шифровальщиков WannaCry и ExPetr, принесшие ущерб в миллиарды долларов промышленным организациям во всем мире.

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Возможно, энергетики не всегда до конца осознают реальность угрозы, потому что нет повседневной необходимости отражать атаки, угрожающие нарушить работу объектов энергетики или вывести их из строя. Атаки, подобные упомянутым выше, пока, к счастью, редки и успели напрямую коснуться немногих в отрасли.

Очень часто из возможных последствий кибератак учитывают только те, что потенциально ведут к уже смоделированным авариям с предварительно оцененным риском. "Как правило, речь идет о рисках возникновения критических ситуаций при случайном стечении негативных обстоятельств, приводящих к неправильной работе или выходу из строя оборудования или непреднамеренной ошибке персонала - исходя из теоретических обоснований и опыта практической эксплуатации систем", - отметил Евгений Гончаров. Между тем, по его словам, объективно оценить вероятность кибератаки и риски ее последствий пока невозможно - в том числе из-за того, что на практике не получается предсказать все возможные действия злоумышленников и смоделировать все их последствия.

Мешает и то, что в отрасли не принято раскрывать информацию об уязвимостях, атаках и инцидентах.

Фото: depositphotos.com
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Несомненно, растет и интерес киберпреступных группировок к промышленным предприятиям и их информационным системам. Например, несмотря на глобальное уменьшение количества пользователей в интернете, атакованных программами-вымогателями, процент компьютеров АСУ, на котором были заблокированы эти угрозы, наоборот, даже несколько вырос - с 1,2 процента во втором полугодии 2017-го до 1,6 процента в первом полугодии 2018 года. Хотя этот показатель и кажется не очень значительным, опасность такого рода вредоносных программ для промышленных предприятий трудно недооценивать после WannaCry и ExPetr.

Поэтому в 2019 году российским энергетикам важно войти с выстроенными процессами кибербезопасности, учитывающими специфику объектов энергетики, обучать персонал правилам кибергигиены, отслеживать появление информации о новых угрозах, своевременно устранять уязвимости в программно-аппаратных комплексах и внедрять современные автоматизированные средства защиты.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Евгения Носкова
Экономика Отрасли Энергетика
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